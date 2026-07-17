Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Zuckersteuer soll nach Angaben von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) im kommenden Jahr rund 650 Millionen Euro einbringen und auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke erhoben werden.
"Die Details werden wir zusammen mit dem Finanzministerium vereinbaren und uns dabei nach den ExpertenvorschlÃ¤gen der von mir eingesetzten Finanzkommission Gesundheit richten", sagte Warken dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Obwohl nun eine Steuer statt einer Abgabe vereinbart sei, kÃ¤men die Mehreinnahmen den Versicherten zugute. Im Sparpaket sei festgelegt, dass die Krankenversicherung im Gegenzug mehr Steuermittel erhalte, sagte sie.
Die Kommission hatte einen gestaffelten Zuschlag empfohlen. Konkret soll bei GetrÃ¤nken mit einem Zuckergehalt zwischen 5 und 8 Gramm je 100 Milliliter ab 2027 ein Satz von 26 Cent je Liter fÃ¤llig werden. Ãœber 8 Gramm je Milliliter sollen 32 Cent gelten. Eine 1,5-Liter-Flasche Cola (Zuckergehalt 10,6 Gramm je 100 Milliliter) wÃ¼rde damit um knapp 60 Cent teurer - sollte das Unternehmen den Zuckergehalt nicht senken.
Finanzen
Zuckersteuer soll jÃ¤hrlich 650 Millionen Euro einbringen
- dts - 17. Juli 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Zuckersteuer soll nach Angaben von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) im kommenden Jahr rund 650 Millionen Euro einbringen und auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke erhoben werden.
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