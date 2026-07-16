Finanzen

Zeitplan fÃ¼r Start des staatlichen Altersvorsorgedepots wackelt

  • dts - 16. Juli 2026, 07:09 Uhr
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Alte und junge Frau sitzen am Strand, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Zeitplan fÃ¼r den Start des staatlichen Vorsorgedepots wackelt. Das geplante staatliche Standarddepot wird wahrscheinlich nicht bereitstehen, wenn am 1. Januar 2027 zahlreiche private Anbieter ihre Versionen des Altersvorsorgedepots auf den Markt bringen, berichtet das "Handelsblatt".

Offenbar sind viele Fragen offen - etwa, welche staatliche Stelle das eingezahlte Kapital anlegen soll und welche BehÃ¶rde die VertrÃ¤ge verwalten soll. In Regierungskreisen rechnet man inzwischen damit, dass der Termin nicht zu halten ist.

Bundesbank und der Staatsfonds Kenfo kÃ¶nnen zwar VermÃ¶gen verwalten. Doch das Standarddepot verlangt eine andere Organisation. Jeder Kunde benÃ¶tigt ein eigenes Depot und wÃ¼nscht sich Informationen und KontaktmÃ¶glichkeiten. Der Ã¶ffentliche TrÃ¤ger muss fÃ¼r Hunderttausende Kundenkontakte gewappnet sein. Das sind weder Bundesbank noch Kenfo. FÃ¼r einen solchen Auftrag wÃ¤re eine europarechtliche Ausschreibung notwendig, heiÃŸt es aus Kenfo-Kreisen. Schon allein diese Ausschreibung wÃ¼rde demnach Monate dauern.

Das Finanzministerium hÃ¤lt indes am Zeitplan fest. "Das staatlich gefÃ¶rderte Altersvorsorgedepot startet zum 1. Januar 2027", erklÃ¤rte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums auf Anfrage. "Ab diesem Zeitpunkt sind alle Anbieter verpflichtet, auch ein kostengÃ¼nstiges Standarddepot mit einem Effektivkostendeckel von einem Prozent pro Jahr anzubieten." Diese Aussage lÃ¤sst allerdings offen, ob auch das staatliche Standarddepot am 1. Januar startet.

Mit dem Altersvorsorgedepot will die Bundesregierung, namentlich Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), die private Altersvorsorge attraktiver machen. Die staatliche FÃ¶rderung liegt bei maximal 540 Euro im Jahr, zudem gibt es eine Kinderzulage von maximal 300 Euro.

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