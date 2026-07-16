Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe geht es am Donnerstag (08.45 Uhr) um ein Zweifamilienhaus, das als Einfamilienhaus genutzt werden soll. Der BGH entscheidet Ã¼ber die Maklerprovision - der Makler fordert sechs Prozent des Kaufpreises. Dabei gibt es Unterschiede zwischen Ein- und MehrfamilienhÃ¤usern. (Az. I ZR 111/25)
Die Immobilie wurde als Zweifamilienhaus vermarktet und verkauft. Der KÃ¤ufer will aber mit seiner Familie allein dort wohnen - was er dem Makler erst nach Abschluss des online geschlossenen Vertrags mitteilte. Die Frage ist, wie viel Provision er zahlen muss. Denn fÃ¼r die Vermittlung von EinfamilienhÃ¤usern gilt der sogenannte Halbteilungsgrundsatz.Â Demnach bezahlen KÃ¤ufer und VerkÃ¤ufer je die HÃ¤lfte der Provision. Beim Verkauf eines Mehrfamilienhauses muss der VerkÃ¤ufer dagegen nicht zahlen.
Wirtschaft
Ein- oder Zweifamilienhaus: Bundesgerichtshof urteilt Ã¼ber Maklercourtage
- AFP - 16. Juli 2026, 04:03 Uhr
Am Bundesgerichtshof geht es um ein Zweifamilienhaus, das als Einfamilienhaus genutzt werden soll. Der BGH entscheidet Ã¼ber die Maklerprovision - der Makler fordert sechs Prozent. Dabei gibt es Unterschiede zwischen Ein- und MehrfamilienhÃ¤usern.
Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe geht es am Donnerstag (08.45 Uhr) um ein Zweifamilienhaus, das als Einfamilienhaus genutzt werden soll. Der BGH entscheidet Ã¼ber die Maklerprovision - der Makler fordert sechs Prozent des Kaufpreises. Dabei gibt es Unterschiede zwischen Ein- und MehrfamilienhÃ¤usern. (Az. I ZR 111/25)
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