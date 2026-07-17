GrÃ¼ne werben fÃ¼r EuropÃ¤isierung von Frankreichs Atomschirm

Agnieszka Brugger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrat hat sich die stellvertretende GrÃ¼nen-Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger fÃ¼r eine stÃ¤rkere europÃ¤ische Einbindung der franzÃ¶sischen nuklearen Abschreckung ausgesprochen. "Diese deutsch-franzÃ¶sische Zusammenarbeit, so wie sie auch von Frankreich vorgeschlagen worden ist, halte ich fÃ¼r einen sehr klugen Weg", sagte Brugger "Politico".



Deutschland solle Frankreich vorschlagen, die Kooperation "ein StÃ¼ck weit europÃ¤isieren oder zumindest multilateralisieren". Brugger begrÃ¼ÃŸte die franzÃ¶sischen VorschlÃ¤ge fÃ¼r gemeinsame Ãœbungen und eine engere Abstimmung. "Wir haben keine europÃ¤ische Atombombe, wir werkeln nicht an neuen Nuklearwaffenarsenalen in Europa", sagte sie. Statt nuklear aufzurÃ¼sten, "rÃ¼sten [wir] de facto nicht wirklich nuklear auf, vergrÃ¶ÃŸern aber den Schutz".



Eine europÃ¤ische oder deutsche Atombombe lehnt die GrÃ¼nen-Politikerin dagegen entschieden ab. "Das sind naive Vorstellungen", sagte sie. Wer dies fordere, mÃ¼sse beantworten: "Wer drÃ¼ckt bei der europÃ¤ischen Atombombe auf den Knopf?"

