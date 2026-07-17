Sechste Nacht in Folge: USA und Iran attackieren sich erneut gegenseitig

US-Kampfflieger im Iran-Einsatz

Die USA haben die sechste Nacht in Folge Angriffe auf den Iran geflogen - und dabei offenbar auch Transport-Infrastruktur ins Visier genommen. Die StreitkrÃ¤fte Teherans reagierten mit Angriffen auf US-StÃ¼tzpunkte in der Region.

Die USA haben die sechste Nacht in Folge Angriffe auf den Iran geflogen - und dabei offenbar auch Transport-Infrastruktur ins Visier genommen. Zwei BrÃ¼cken, ein Flughafen und ein Bahnhof im SÃ¼den des Landes seien getroffen worden, berichteten iranische Staatsmedien in der Nacht zum Freitag. Die StreitkrÃ¤fte Teherans reagierten nach eigenen Angaben mit Angriffen auf US-StÃ¼tzpunkte in Bahrain und Kuwait, auch Katar meldete Raketenbeschuss.



Ziel der neuen US-Angriffe war es nach Angaben des zustÃ¤ndigen Regionalkommandos Centcom, "die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten Irans weiter zu schwÃ¤chen". Genauere Angaben wurden zunÃ¤chst nicht gemacht. Iranische Medien berichteten zunÃ¤chst von US-Angriffen rund um die iranische Golfinsel Keschm nahe der StraÃŸe von Hormus sowie die Hafenstadt Bandar Abbas. Zudem habe es mindestens zwei Explosionen in der Stadt Buschehr gegeben, wo sich das einzige aktive Atomkraftwerk des Landes befindet.



SpÃ¤ter berichteten die iranischen Staatsmedien dann von Angriffen auf zwei BrÃ¼cken, einen Bahnhof und einen Flughafen nahe der strategisch wichtigen StraÃŸe von Hormus, die fÃ¼r den weltweiten Handel mit Ã–l und Gas von entscheidender Bedeutung ist. Bei dem Angriff auf die BrÃ¼cken in der Provinz Hormosgan seien drei Menschen ums Leben, schrieb das Staatsfernsehen auf seinem Telegram-Kanal.Â



Der Flughafen Iranschahr im SÃ¼dosten des Landes wiederum wurde den Angaben zufolge von mindestens einem US-Geschoss getroffen. Rund um den Flughafen seien drei Explosionen zu hÃ¶ren gewesen.



Us-PrÃ¤sident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen mit einer Ausweitung der Angriffe gedroht, falls die Verhandlungen mit Teheran Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende des Krieges scheitern sollten. In diesem Fall werde es auch Angriffe auf Kraftwerke und BrÃ¼cken geben, sagte er. Die FÃ¼hrung in Teheran warnte daraufhin, ihre StreitkrÃ¤fte wÃ¼rden Infrastruktur in der gesamten Region ins Visier nehmen, sollte Trump seine Drohung in die Tat umsetzen.



Nach den neuen US-Angriffen in der Nacht zum Freitag attackierte der Iran nach eigenen Angaben US-Hubschrauber und -Flugzeuge auf einem LuftwaffenstÃ¼tzpunkt in Bahrain. Dies geschehe "als Reaktion auf die feindselige Handlung des Gegners, stÃ¤dtische Infrastruktur und unschuldige Menschen anzugreifen", hieÃŸ es im staatlichen iranischen Fernsehen.Â Zudem seien US-MilitÃ¤reinrichtungen in Kuwait angegriffen worden.Â



Auch Katar wurde nach eigenen Angaben mit Raketen angegriffen. Das Verteidigungsministerium erklÃ¤rte, dass seine StreitkrÃ¤fte "einen Raketenangriff abgefangen haben".



Zuletzt war der Konflikt zwischen den USA und dem Iran wieder eskaliert. Einer der Hauptstreitpunkte bei den stockenden Verhandlungen ist die StraÃŸe von Hormus. Nachdem der Iran diese in der vergangenen Woche wieder fÃ¼r geschlossen erklÃ¤rt hatte, verhÃ¤ngte US-PrÃ¤sident Donald Trump am Dienstag erneut eine Seeblockade iranischer HÃ¤fen. Um diese umzusetzen, enterten US-Soldaten nach Centcom-Angaben am Donnerstag ein Schiff im Golf von Oman. DieÂ "M/T Wen Yao" sei aufgebracht worden, "um die strikte Einhaltung der laufenden US-Seeblockade zu gewÃ¤hrleisten".



Bereits am Mittwoch hatte ein US-KampfflugzeugÂ Raketen auf einen unbeladenen Ã–ltanker abgefeuert, der laut Centcom die Seeblockade durchbrechen wollte. Es war das erste Mal, dass die US-Armee seit der Wiedereinsetzung der Blockade iranischer HÃ¤fen ein Schiff gewaltsam stoppte. Zudem seien "drei Handelsschiffe umgeleitet worden, die versuchten, die Blockade zu umgehen", teilte Centcom am Donnerstag weiter mit.



Die Situation in der gesamten Region eskaliert seit einigen Tagen wieder. Eigentlich hatte seit Anfang April im Iran-Krieg eine Waffenruhe gegolten, die aber zusehends brÃ¼chig wurde. In der vergangenen Woche wurde sie von Trump dann fÃ¼r beendet erklÃ¤rt.



Beide Seiten hatten eigentlich Mitte Juni ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das binnen 60 Tagen zu einem Friedensabkommen fÃ¼hren sollte. Trotz der Eskalation der vergangenen Tage dauern die VermittlungsbemÃ¼hungen an. Ein Durchbruch scheint allerdings nicht in Sicht.