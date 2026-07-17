Donald Trump bei Ansprache an die Nation

Gut drei Monate vor den US-Kongresswahlen hat PrÃ¤sident Donald Trump auf Ã„nderungen im Wahlsystem gedrÃ¤ngt. Es gebe 'schockierende Schwachstellen', sagte Trump am Donnerstag in einer Ansprache an die Nation.

Gut drei Monate vor den US-Kongresswahlen hat PrÃ¤sident Donald Trump auf Ã„nderungen im Wahlsystem gedrÃ¤ngt. Es gebe "schockierende Schwachstellen", sagte Trump am Donnerstag in einer Ansprache an die Nation. Geheimdienstinformationen zeigten, dass die US-Wahlmaschinen und Systeme zur StimmauszÃ¤hlung "anfÃ¤llig fÃ¼r Hacking, Manipulation und Korruption" seien. Kritiker warnen, dass Trump die Zwischenwahlen anfechten wird, sollten seine Republikaner unterliegen.



Trump wiederholte in seiner live im Fernsehen Ã¼bertragenen Rede seine lÃ¤ngst widerlegte Behauptung, der Wahlsieg sei ihm 2020 "gestohlen" worden. Dazu habe insbesondere China beigetragen. Die Volksrepublik habe ab dem Jahr 2020 Jahr den "grÃ¶ÃŸten Diebstahl von Wahldaten in der Geschichte" begangen und mehr als 220 Millionen WÃ¤hlerdateien aus den USA abgefischt.



Diese Dateien sind allerdings weitgehend Ã¶ffentlich zugÃ¤nglich. Stephen Richer vom konservativen Thinktank Cato Institute erklÃ¤rte, selbst wenn sie auf illegale Weise heruntergeladen worden wÃ¤ren, hÃ¤tte dies "in keiner Weise die Wahlergebnisse beeintrÃ¤chtigt".



Trump kÃ¼ndigte an, das Heimatschutzministerium werde am Freitag MaÃŸnahmen vorstellen, um die Kongress-Zwischenwahl am 3. November "ehrlich" zu machen. DafÃ¼r sollten die Bundesstaaten "alle nicht wahlberechtigten Personen sofort aus den WÃ¤hlerverzeichnissen streichen".Â



Der PrÃ¤sident drÃ¤ngte den Kongress erneut, ein Gesetz namens Save Act zu verabschieden, mit dem nach EinschÃ¤tzung von BÃ¼rgerrechtsorganisationen Millionen Menschen ihr Wahlrecht verlieren wÃ¼rden - vorwiegend WÃ¤hler der Demokraten. Der auch bei einigen Republikanern umstrittene Entwurf sieht auch vor, die WÃ¤hlerregistrierung zu verschÃ¤rfen, um die Stimmabgabe durch Nicht-US-BÃ¼rger zu erschweren. Allerdings kommt dies laut Wahlforschern ohnehin nicht in groÃŸem AusmaÃŸ vor.



Die Opposition hatte Trump bereits vor der Rede scharf kritisiert. Ihr MinderheitsfÃ¼hrer im Senat, Chuck Schumer, erklÃ¤rte im Onlinedienst X, Trump schaffe "die Voraussetzungen fÃ¼r die Manipulation der Zwischenwahlen". Der PrÃ¤sident hatte unter anderem Neuzuschnitte von Wahlkreisen veranlasst.Â



Der frÃ¼here Anwalt des WeiÃŸen Hauses zu Beginn von Trumps erster Amtszeit, Ty Cobb, sagte, mit der Rede wolle der PrÃ¤sident offenbar die Grundlage dafÃ¼r schaffen, "zum Zeitpunkt der Wahlen oder kurz davor den Notstand auszurufen". Cobb hÃ¤lt es nach eigenen Worten zudem fÃ¼r eine "Gewissheit", dass die Regierung Mitarbeiter der umstrittenen EinwanderungsbehÃ¶rde ICE vor Wahllokalen einsetzen wird.



Trump hatte vor seiner Ansprache "groÃŸe Neuigkeiten" angekÃ¼ndigt. "Es war eine ermÃ¼dende Rede mit wieder aufgewÃ¤rmten und widerlegten Behauptungen", sagte dagegen der Wahlforscher Rick Hasen von der University of California in Los Angeles (UCLA) nach der rund 25-minÃ¼tigen Ansprache, bei der Trump heiser wirkte.



Der PrÃ¤sident ging in seiner Rede zudem missliebige Medien hart an: Er verlangte, den Sendern ABC und NBC ihre Lizenzen zu entziehen, weil sie seine Ansprache nicht Ã¼bertrugen.



Nur kurz streifte Trump dagegen den Krieg im Iran und die US-Wirtschaft. Die USA siegten im Iran, und die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger wÃ¼rden "die FrÃ¼chte dieser Arbeit schon sehr sehr bald sehen", sagte der PrÃ¤sident.