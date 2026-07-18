USA und Iran streiten nach neuen Attacken Ã¼ber Ã–ltanker-Explosionen

US-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Das US-MilitÃ¤r hat in der Nacht zu Samstag erneut iranische Ziele attackiert. Das Pentagon erklÃ¤rte, dass die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten des Irans weiter geschwÃ¤cht werden sollen. Die iranischen Revolutionsgarden behaupteten, zwei Ã–ltanker seien auf Minen aufgefahren und explodiert. Washington wies diese Angaben zurÃ¼ck und erklÃ¤rte, dass die Behauptungen der Revolutionsgarden falsch seien.



In einer ErklÃ¤rung der Revolutionsgarden hieÃŸ es, dass zwei Ã–ltanker, die versucht hÃ¤tten, ein Minenfeld im SÃ¼den der StraÃŸe von Hormus zu durchqueren, explodiert und in Brand geraten seien. Angaben zur LÃ¤nderzugehÃ¶rigkeit der Schiffe oder zu mÃ¶glichen Opfern wurden nicht gemacht. Zudem verkÃ¼ndeten die Revolutionsgarden, dass sie mit einem kombinierten Raketen- und Drohneneinsatz vier Schiffe gestoppt hÃ¤tten, die die StraÃŸe von Hormus durchqueren wollten. Diese Angaben lieÃŸen sich bisher nicht unabhÃ¤ngig Ã¼berprÃ¼fen.



Die USA haben im Gegenzug ihre Blockade iranischer HÃ¤fen wieder in Kraft gesetzt. Die SchlieÃŸung der fÃ¼r den weltweiten Handel wichtigen SchifffahrtsstraÃŸe fÃ¼hrte zu massiv gestiegenen Energiepreisen. US-PrÃ¤sident Donald Trump drohte mit einer Ausweitung der Angriffe auf den Iran, falls die Verhandlungen Ã¼ber ein Kriegsende und die Nutzung der StraÃŸe von Hormus scheitern sollten. Mohsen Rezaei, ein hoher Offizier der Revolutionsgarden, warnte vor einer "umfassenden Offensive", sollte die USA ihre Angriffe fortsetzen.

