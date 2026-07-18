Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Das US-MilitÃ¤r hat in der Nacht zu Samstag erneut iranische Ziele attackiert. Das Pentagon erklÃ¤rte, dass die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten des Irans weiter geschwÃ¤cht werden sollen. Die iranischen Revolutionsgarden behaupteten, zwei Ã–ltanker seien auf Minen aufgefahren und explodiert. Washington wies diese Angaben zurÃ¼ck und erklÃ¤rte, dass die Behauptungen der Revolutionsgarden falsch seien.
In einer ErklÃ¤rung der Revolutionsgarden hieÃŸ es, dass zwei Ã–ltanker, die versucht hÃ¤tten, ein Minenfeld im SÃ¼den der StraÃŸe von Hormus zu durchqueren, explodiert und in Brand geraten seien. Angaben zur LÃ¤nderzugehÃ¶rigkeit der Schiffe oder zu mÃ¶glichen Opfern wurden nicht gemacht. Zudem verkÃ¼ndeten die Revolutionsgarden, dass sie mit einem kombinierten Raketen- und Drohneneinsatz vier Schiffe gestoppt hÃ¤tten, die die StraÃŸe von Hormus durchqueren wollten. Diese Angaben lieÃŸen sich bisher nicht unabhÃ¤ngig Ã¼berprÃ¼fen.
Die USA haben im Gegenzug ihre Blockade iranischer HÃ¤fen wieder in Kraft gesetzt. Die SchlieÃŸung der fÃ¼r den weltweiten Handel wichtigen SchifffahrtsstraÃŸe fÃ¼hrte zu massiv gestiegenen Energiepreisen. US-PrÃ¤sident Donald Trump drohte mit einer Ausweitung der Angriffe auf den Iran, falls die Verhandlungen Ã¼ber ein Kriegsende und die Nutzung der StraÃŸe von Hormus scheitern sollten. Mohsen Rezaei, ein hoher Offizier der Revolutionsgarden, warnte vor einer "umfassenden Offensive", sollte die USA ihre Angriffe fortsetzen.
Brennpunkte
USA und Iran streiten nach neuen Attacken Ã¼ber Ã–ltanker-Explosionen
- dts - 18. Juli 2026, 07:22 Uhr
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Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Das US-MilitÃ¤r hat in der Nacht zu Samstag erneut iranische Ziele attackiert. Das Pentagon erklÃ¤rte, dass die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten des Irans weiter geschwÃ¤cht werden sollen. Die iranischen Revolutionsgarden behaupteten, zwei Ã–ltanker seien auf Minen aufgefahren und explodiert. Washington wies diese Angaben zurÃ¼ck und erklÃ¤rte, dass die Behauptungen der Revolutionsgarden falsch seien.
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