Brennpunkte

USA und Iran streiten nach neuen Attacken Ã¼ber Ã–ltanker-Explosionen

  • dts - 18. Juli 2026, 07:22 Uhr
Bild vergrößern: USA und Iran streiten nach neuen Attacken Ã¼ber Ã–ltanker-Explosionen
US-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Das US-MilitÃ¤r hat in der Nacht zu Samstag erneut iranische Ziele attackiert. Das Pentagon erklÃ¤rte, dass die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten des Irans weiter geschwÃ¤cht werden sollen. Die iranischen Revolutionsgarden behaupteten, zwei Ã–ltanker seien auf Minen aufgefahren und explodiert. Washington wies diese Angaben zurÃ¼ck und erklÃ¤rte, dass die Behauptungen der Revolutionsgarden falsch seien.

In einer ErklÃ¤rung der Revolutionsgarden hieÃŸ es, dass zwei Ã–ltanker, die versucht hÃ¤tten, ein Minenfeld im SÃ¼den der StraÃŸe von Hormus zu durchqueren, explodiert und in Brand geraten seien. Angaben zur LÃ¤nderzugehÃ¶rigkeit der Schiffe oder zu mÃ¶glichen Opfern wurden nicht gemacht. Zudem verkÃ¼ndeten die Revolutionsgarden, dass sie mit einem kombinierten Raketen- und Drohneneinsatz vier Schiffe gestoppt hÃ¤tten, die die StraÃŸe von Hormus durchqueren wollten. Diese Angaben lieÃŸen sich bisher nicht unabhÃ¤ngig Ã¼berprÃ¼fen.

Die USA haben im Gegenzug ihre Blockade iranischer HÃ¤fen wieder in Kraft gesetzt. Die SchlieÃŸung der fÃ¼r den weltweiten Handel wichtigen SchifffahrtsstraÃŸe fÃ¼hrte zu massiv gestiegenen Energiepreisen. US-PrÃ¤sident Donald Trump drohte mit einer Ausweitung der Angriffe auf den Iran, falls die Verhandlungen Ã¼ber ein Kriegsende und die Nutzung der StraÃŸe von Hormus scheitern sollten. Mohsen Rezaei, ein hoher Offizier der Revolutionsgarden, warnte vor einer "umfassenden Offensive", sollte die USA ihre Angriffe fortsetzen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dobrindt warnt vor hÃ¶herer Terrorgefahr in Deutschland
    Dobrindt warnt vor hÃ¶herer Terrorgefahr in Deutschland

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor einer verschÃ¤rften Sicherheitslage in Deutschland. "Die vermehrte Melde- und

    Mehr
    Bahn-Mitarbeiter stÃ¼rzt bei Auseinandersetzung mit Fahrgast aus fahrendem Zug
    Bahn-Mitarbeiter stÃ¼rzt bei Auseinandersetzung mit Fahrgast aus fahrendem Zug

    Ein Bahn-Mitarbeiter ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem Fahrgast aus dem fahrenden Zug gestÃ¼rzt und lebensgefÃ¤hrlich verletzt worden. Der Vorfall habe sich

    Mehr
    Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela auf mehr als 5000 gestiegen
    Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela auf mehr als 5000 gestiegen

    Gut drei Wochen nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 5000 gestiegen. Seit der Katastrophe am 24. Juni seien 5069 Tote

    Mehr
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Lederjacke von Nvidia-Chef Huang fÃ¼r fast eine Million Dollar versteigert
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Dobrindt warnt vor verschÃ¤rfter Sicherheitslage in Deutschland
    Dobrindt warnt vor verschÃ¤rfter Sicherheitslage in Deutschland
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage
    KlÃ¼ssendorf stellt KÃ¼rzungen bei Wohn- und Elterngeld infrage
    Trump-Regierung weicht Artenschutzgesetz noch weiter auf
    Trump-Regierung weicht Artenschutzgesetz noch weiter auf
    Iran meldet
    Iran meldet "Explosion" von Ã–ltankern in StraÃŸe von Hormus - USA dementieren
    ZusammenstÃ¶ÃŸe in Venedig bei Ankunft von Mega-Jacht von US-Botschafter
    ZusammenstÃ¶ÃŸe in Venedig bei Ankunft von Mega-Jacht von US-Botschafter
    Wildberger lehnt Mileis KettensÃ¤gen-Methoden ab
    Wildberger lehnt Mileis KettensÃ¤gen-Methoden ab

    Top Meldungen

    SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen
    SPD will VermÃ¶genssteuer zum SchlÃ¼sselthema machen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hat eine harte Auseinandersetzung mit der Union um die RÃ¼ckkehr der VermÃ¶genssteuer und eine hÃ¶here

    Mehr
    Wirtschaftsweise Grimm rÃ¤t zum Verzicht auf Schuldenbremsen-Reform
    Wirtschaftsweise Grimm rÃ¤t zum Verzicht auf Schuldenbremsen-Reform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die Bundesregierung aufgefordert, auf eine Reform der Schuldenbremse notfalls zu verzichten. "Es ist

    Mehr
    BauernprÃ¤sident warnt vor DÃ¼ngemittel-Knappheit durch Iran-Krieg
    BauernprÃ¤sident warnt vor DÃ¼ngemittel-Knappheit durch Iran-Krieg

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Infolge des Iran-Kriegs steht Deutschland nach EinschÃ¤tzung des Deutschen Bauernverbandes vor einer DÃ¼ngemittel-Krise. "Ein physischer Engpass

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts