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Wildberger lehnt Mileis KettensÃ¤gen-Methoden ab

  • dts - 18. Juli 2026
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Javier Milei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) lehnt radikale MaÃŸnahmen im Stil des argentinischen PrÃ¤sidenten Javier Milei beim BÃ¼rokratieabbau ab. "Ich will die BÃ¼rokratie zurÃ¼ckbauen, um anschlieÃŸend etwas aufzubauen. Und mit einer KettensÃ¤ge baut man nichts auf", sagte der Minister der "Welt am Sonntag".

Zudem bringt er die geplante elektronische Brieftasche EUDI Wallet als Instrument zum Altersnachweis bei Sozialen Medien ins Spiel. Technisch sei eine Alterskontrolle umsetzbar, sagte er. Man mÃ¼sse prÃ¼fen, ab welchem Alter ein digitaler Ausweis vorgesehen sei und ob gesetzliche Ã„nderungen nÃ¶tig seien. Die Altersverifikation dÃ¼rfe das Nutzungserlebnis nicht unnÃ¶tig erschweren. Bei der Altersverifikation Ã¼ber die Wallet werde nur Ã¼bermittelt, ob jemand mindestens 18 Jahre alt sei, nicht das Geburtsdatum. Wildberger wÃ¼rde eine technische LÃ¶sung zum Schutz von Kindern in Sozialen Medien einem Verbot vorziehen. "Solange diese Schutzmechanismen aber fehlen, kann die Konsequenz sein, dass Kinder soziale Medien bis zu einem bestimmten Alter nicht nutzen dÃ¼rfen", sagte er.

Der Minister begrÃ¼ÃŸt auÃŸerdem die Ernennung des TÃ¼binger OberbÃ¼rgermeisters Boris Palmer zum Berater fÃ¼r Staatsmodernisierung im Land Baden-WÃ¼rttemberg. Er kenne Palmer aus seiner frÃ¼heren TÃ¤tigkeit als Manager und wisse, wie engagiert dieser sei. "Wir brauchen grundsÃ¤tzlich viele Menschen, die vorangehen", sagte Wildberger. "Wir sind auch in einem guten Austausch mit Baden-WÃ¼rttemberg. Wenn Herr Palmer sich im Land so kraftvoll einbringt, wie er es in TÃ¼bingen tut, werden wir sehr gut zusammenarbeiten."

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