Dobrindt warnt vor verschÃ¤rfter Sicherheitslage in Deutschland

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor einer verschÃ¤rften Sicherheitslage in Deutschland. Er habe sich dadurch veranlasst gesehen, 'die bislang formulierte abstrakte Bedrohungslage zu einer hohen Bedrohungslage hochzustufen', sagte er

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor einer verschÃ¤rften Sicherheitslage in Deutschland. Er habe sich dadurch veranlasst gesehen, "die bislang formulierte abstrakte Bedrohungslage zu einer hohen Bedrohungslage hochzustufen", sagte Dobrindt der "Welt am Sonntag". "Das bedeutet, dass in Deutschland jederzeit mit dem Risiko von AnschlÃ¤gen zu rechnen ist."



"AnschlagsplÃ¤ne gegen unser Land sind klar erkennbar", sagte der Minister weiter. Diese richteten sich nicht nur gegen die deutsche Infrastruktur, sondern betrÃ¤fen auch Personen oder Einrichtungen.Â



Dobrindt betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Geheimdienste. "Mein Ziel ist es, dass wir die Nachrichtendienste weiterentwickeln zu echten Geheimdiensten, um wettbewerbsfÃ¤hig und partnerschaftsfÃ¤hig mit unseren befreundeten Diensten im Ausland zu sein." Dies kÃ¶nnte in akuten Terrorlagen auch bedeuten, dass VerfassungsschÃ¼tzer Wohnungen betreten und durchsuchen, wenn PolizeikrÃ¤fte nicht rechtzeitig verfÃ¼gbar seien, sagte der Minister.