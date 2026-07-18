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Bahn-Mitarbeiter stÃ¼rzt bei Auseinandersetzung mit Fahrgast aus fahrendem Zug

  • AFP - 18. Juli 2026, 04:09 Uhr
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Polizei an Hauptbahnhof von Frankfurt am Main
Bild: AFP

Ein Bahn-Mitarbeiter ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem Fahrgast aus dem Zug gestÃ¼rzt und lebensgefÃ¤hrlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich auf der Bahnstrecke von Offenburg nach Karlsruhe.

Ein Bahn-Mitarbeiter ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem Fahrgast aus dem fahrenden Zug gestÃ¼rzt und lebensgefÃ¤hrlich verletzt worden. Der Vorfall habe sich auf der Bahnstrecke von Offenburg nach Karlsruhe ereignet, teilten in der Nacht zum Samstag Staatsanwaltschaft und Polizei in Karlsruhe mit. Der 26-jÃ¤hrige Mitarbeiter von DB Sicherheit sei in einer umfangreichen Suchaktion im Bereich der Gleise entdeckt und ins Krankenhaus gebracht worden.

FahrscheinprÃ¼fer kontrollierten den Angaben zufolge am Freitagabend einen 36-jÃ¤hrigen deutschen Fahrgast. Dabei sei es wohl zu einem verbalen Streit gekommen, weshalb zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit hinzugezogen worden seien. Im weiteren Verlauf soll der mutmaÃŸlich alkoholisierte Fahrgast den Angaben zufolge die beiden Mitarbeiter der DB-Sicherheit beleidigt haben.

AnschlieÃŸend sei es zu einer kÃ¶rperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrgast und einem der Mitarbeiter gekommen, erklÃ¤rten Polizei und Staatsanwaltschaft. "WÃ¤hrend des Gerangels stÃ¼rzten beide Beteiligte zu Boden. Hierbei Ã¶ffnete sich aus bislang ungeklÃ¤rter Ursache die TÃ¼r des fahrenden Zuges und der 26-JÃ¤hrige stÃ¼rzte auf HÃ¶he von Ettlingen-Bruchhausen aus dem Zug."

Alarmierte EinsatzkrÃ¤fte hÃ¤tten den Beschuldigten noch im Zug vorlÃ¤ufig festgenommen, erklÃ¤rten Staatsanwaltschaft und Polizei weiter. Bei der sofort eingeleiteten Suche sei der Bahn-Mitarbeiter - ein 26-jÃ¤hriger Bulgare - etwa zwei Kilometer hinter dem spÃ¤teren Halteort des Zuges aufgefunden worden. Er sei lebensgefÃ¤hrlich verletzt gewesen und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn werden immer wieder Ziel von Angriffen. Im Februar hatte der Tod eines Zugbegleiters nach einem Angriff durch einen Schwarzfahrer in Rheinland-Pfalz bundesweit Entsetzen ausgelÃ¶st.

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