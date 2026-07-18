Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um ein Social-Media-Verbot fÃ¼r Kinder und Jugendliche spricht sich Ramona Pop gegen einen solchen Schritt aus. Die VorstÃ¤ndin der Bundesverbraucherzentrale sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Ich bin gegen ein einfaches Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche, weil man damit wenig erreicht und Jugendliche ausschlieÃŸt." Pop sprach sich jedoch fÃ¼r eine "klare und harte Regulierung der Plattformen" aus.
Als Beispiel nannte Deutschlands oberste VerbraucherschÃ¼tzerin die automatisierte Standortfreigabe bei vielen Apps der sozialen Netzwerke. Jeder in der Umgebung kÃ¶nne einen dann finden und auch anschreiben, so Pop. "Das ist unheimlich. Und gefÃ¤hrlich. Genau das sind Mechanismen, die kontrolliert und reguliert werden mÃ¼ssen." Das automatische Abspielen von Videos sowie endloses Scrollen sollte verboten werden, forderte Pop.
Zuletzt hatten EU-Experten sich fÃ¼r ein Verbot von sozialen Netzwerken fÃ¼r unter 13-JÃ¤hrige ausgesprochen. Zuvor hatte Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) sich ebenfalls fÃ¼r solch ein Verbot ausgesprochen. Pop hingegen befÃ¼rwortet eine harte Regulierung der Plattformen und kein starres Verbot fÃ¼r Kinder und Jugendliche. Sie unterstÃ¼tzt ihre Argumentation mit neuesten Zahlen aus dem neuen, bisher unverÃ¶ffentlichten Verbraucherreport der Bundesverbraucherzentrale. Dort sagen 81 Prozent der 14- bis 29-JÃ¤hrigen, dass Online-Plattformen stÃ¤rker in die Verantwortung genommen werden sollten, ihre Angebote so zu gestalten, dass sie fÃ¼r alle Nutzer sicher sind, anstatt Kinder und Jugendliche pauschal von digitalen Diensten auszuschlieÃŸen.
Brennpunkte
Ramona Pop gegen Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche
- dts - 18. Juli 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um ein Social-Media-Verbot fÃ¼r Kinder und Jugendliche spricht sich Ramona Pop gegen einen solchen Schritt aus. Die VorstÃ¤ndin der Bundesverbraucherzentrale sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Ich bin gegen ein einfaches Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche, weil man damit wenig erreicht und Jugendliche ausschlieÃŸt." Pop sprach sich jedoch fÃ¼r eine "klare und harte Regulierung der Plattformen" aus.
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