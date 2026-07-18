Trump-Regierung weicht Artenschutzgesetz noch weiter auf

GrizzlybÃ¤r

Die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Schutz gefÃ¤hrdeter Tier- und Pflanzenarten noch weiter aufgeweicht. Eine Woche nach einer EntschÃ¤rfung des Artenschutzgesetzes verkÃ¼ndete Washington, dass zwei weitere Vorschriften gelockert werden.

Die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Schutz gefÃ¤hrdeter Tier- und Pflanzenarten noch weiter aufgeweicht. Eine Woche nach einer EntschÃ¤rfung des Artenschutzgesetzes verkÃ¼ndete Washington am Freitag, dass zwei weitere Vorschriften gelockert werden sollen. Unter anderem sollten bei der Entscheidung Ã¼ber geschÃ¼tzten Lebensraum fÃ¼r bestimmte Arten kÃ¼nftig wirtschaftliche Fragen und Ãœberlegungen der nationalen Sicherheit mehr Bedeutung bekommen.



AuÃŸerdem solle die Regel abgeschafft werden, dass die Bestimmungen des Artenschutzgesetzes automatisch fÃ¼r jegliche Arten gelten, die als "gefÃ¤hrdet" eingestuft sind, erklÃ¤rte Innenminister Doug Burgum. Das Artenschutzgesetz sei viel zu lange "als Waffe eingesetzt worden, um fast jedes Projekt in Amerika zu blockieren - was die Kosten fÃ¼r Familien in die HÃ¶he treibt, unsere WettbewerbsfÃ¤higkeit schwÃ¤cht und unsere nationale Sicherheit untergrÃ¤bt", fÃ¼hrte er zur BegrÃ¼ndung fÃ¼r die weitere Aufweichung an.



NaturschutzverbÃ¤nde reagierten empÃ¶rt und erklÃ¤rten, die nun verkÃ¼ndeten Ã„nderungen wÃ¼rden sich fÃ¼r gefÃ¤hrdete Pflanzen und Tiere als katastrophal erweisen. "Dies ist schlicht eine Katastrophe fÃ¼r gefÃ¤hrdete Arten im ganzen Land", sagte Noah Greenwald vom Center for Biological Diversity der Nachrichtenagentur AFP. Die Entscheidung sei ein weiteres Beispiel dafÃ¼r, wie die Trump-Regierung "vor der Industrie kuscht und den Schutz unserer Luft, unseres Wassers, unserer Tierwelt und unseres Klimas untergrÃ¤bt".



Konkret geht es um den sogenannten Endangered Species Act (ESA) aus dem Jahr 1973, der den Schutz bedrohter und gefÃ¤hrdeter Arten regelt.Â Bereits vor einer Woche hatte die US-Regierung eine deutliche Aufweichung des Gesetzes beschlossen. Dabei ging es um eine neue juristische Definition des Begriffs der "SchÃ¤digung" von Tieren und Pflanzen und ihren LebensrÃ¤umen, wodurch die Schutzvorschriften weniger strikt wurden.Â



NaturschÃ¼tzer zogen gegen diese Entscheidung umgehend vor Gericht. Dessen ungeachtet beschloss die Regierung nun eine weitere Aufweichung des Artenschutzes.