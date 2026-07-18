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Dobrindt warnt vor hÃ¶herer Terrorgefahr in Deutschland

  • dts - 18. Juli 2026, 05:00 Uhr
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Alexander Dobrindt am 15.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor einer verschÃ¤rften Sicherheitslage in Deutschland. "Die vermehrte Melde- und AufklÃ¤rungslage hat mich dazu veranlasst, die bislang formulierte abstrakte Bedrohungslage zu einer hohen Bedrohungslage hochzustufen", sagte er der "Welt am Sonntag". Das bedeute, dass in Deutschland jederzeit mit dem Risiko von AnschlÃ¤gen zu rechnen sei.

"AnschlagsplÃ¤ne gegen unser Land sind klar erkennbar", so der Minister weiter. Diese richteten sich nicht nur gegen die deutsche Infrastruktur, sondern auch gegen Personen oder Einrichtungen.

Am 13. August wird sich das Bundeskabinett mit einer umfassenden Reform des Nachrichtendienstrechts befassen. Dabei soll den Diensten erstmals ausdrÃ¼cklich ermÃ¶glicht werden, in bestimmten Gefahrenlagen selbst einzugreifen - und nicht mehr nur Informationen zu sammeln und auszuwerten. "Mein Ziel ist es, dass wir die Nachrichtendienste weiterentwickeln zu echten Geheimdiensten, um wettbewerbsfÃ¤hig und partnerschaftsfÃ¤hig mit unseren befreundeten Diensten im Ausland zu sein", kÃ¼ndigte Dobrindt an. Das kÃ¶nne in akuten Terrorlagen auch bedeuten, dass VerfassungsschÃ¼tzer Wohnungen betreten und durchsuchen, wenn PolizeikrÃ¤fte nicht rechtzeitig verfÃ¼gbar sind.

Bei der Abwehr fremder Spionage oder geplanter AnschlÃ¤ge kÃ¶nne es notwendig sein, Informationen gezielt zu verÃ¤ndern, sagte der CSU-Politiker der "Welt am Sonntag" - etwa dann, wenn dadurch AnschlagsplÃ¤ne gestÃ¶rt werden kÃ¶nnten. Kontrollieren soll die neuen Befugnisse ein UnabhÃ¤ngiger Kontrollrat. Er muss entsprechende MaÃŸnahmen vorab genehmigen. Dobrindt sagte zugleich, die Trennung zur Polizei solle nicht aufgehoben werden: "Leute verhaften bleibt Aufgabe der Polizei", sagte der Innenminister.

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