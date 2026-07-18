BauernprÃ¤sident warnt vor DÃ¼ngemittel-Knappheit durch Iran-Krieg

Bauer mit Traktor (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Infolge des Iran-Kriegs steht Deutschland nach EinschÃ¤tzung des Deutschen Bauernverbandes vor einer DÃ¼ngemittel-Krise.



"Ein physischer Engpass ist bislang ausgeblieben, aber die Stickstoffpreise verharren strukturell auf hohem Niveau, und die VorrÃ¤te fÃ¼r die neue Saison sind gefÃ¤hrlich gering", sagte BauernprÃ¤sident Joachim Rukwied dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Insgesamt belaste der Iran-Krieg die deutschen Landwirte erheblich. "Bei vielen Betrieben geht das inzwischen an die Substanz", so Rukwied. Der Iran-Krieg habe einen weiteren Betriebsmittel-Preisschock ausgelÃ¶st, und das bei gleichzeitig sehr niedrigen Erzeugerpreisen.



"Die Lage am Golf hat sich bis heute nicht verbessert, was unsere BefÃ¼rchtungen bestÃ¤tigt: Wer sich hier auf das Prinzip Hoffnung verlÃ¤sst, gefÃ¤hrdet die Versorgungssicherheit", warnte Rukwied. Das hohe Preisniveau beim Diesel belaste die Betriebe massiv. Er forderte kurzfristig eine befristete Absenkung der Energiesteuer auf das EU-MindestmaÃŸ sowie eine Entlastung bei der CO2-Bepreisung.



Da der Konflikt am Golf anhalte und die Gaspreise jederzeit anziehen kÃ¶nnten, sei ein erneuter Preissprung Ã¼ber die Erdgas-Ammoniak-Kette jederzeit mÃ¶glich. "Genau davor warnen wir - die Ruhe am DÃ¼ngermarkt ist trÃ¼gerisch", sagte Rukwied. Langfristig gehe es um mehr europÃ¤ische VersorgungssouverÃ¤nitÃ¤t bei DÃ¼ngemitteln. Symbolische Zollaussetzungen, die durch die fortbestehende CO2-Grenzausgleichsbesteuerung gleich wieder verpufften, reichten nicht.

