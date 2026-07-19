Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela auf mehr als 5100 gestiegen

Durch Erdbeben zerstÃ¶rtes GebÃ¤ude in Venezuela

Dreieinhalb Wochen nach dem verheerenden Doppelerdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf mehr als 5100 gestiegen. Knapp 17.000 Menschen wurden verletzt.

Dreieinhalb Wochen nach dem verheerenden Doppelerdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf mehr als 5100 gestiegen. Seit der Katastrophe am 24. Juni seien 5119 Tote gezÃ¤hlt worden, erklÃ¤rte ParlamentsprÃ¤sident Jorge RodrÃ­guez am Samstag im Onlinedienst Telegram. Die Zahl der Verletzten wurde unverÃ¤ndert mit 16.740 angegeben.



Zur Zahl der Vermissten machen die venezolanischen BehÃ¶rden weiterhin keine Angaben. Nach SchÃ¤tzungen der Vereinten Nationen kÃ¶nnte sie bei bis zu 50.000 liegen.



Die beiden Erdbeben der StÃ¤rke 7,2 und 7,5 hatten Venezuela am 24. Juni im Abstand von nur 39 Sekunden erschÃ¼ttert. Am schwersten betroffen war der nahe der Hauptstadt Caracas gelegene Bundesstaat La Guaira mit der gleichnamigen Hafenstadt. Dort werden weiter Leichen aus den TrÃ¼mmern eingestÃ¼rzter GebÃ¤ude geborgen.Â