Meterlanger Kuchen wird an Kinder im Erdbebengebiet in Venezuela verteilt

Helfer in Caracas schneiden StÃ¼cke aus dem Riesenkuchen

Mit einem fast acht Meter langen Kuchen will eine Initiative die von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Kinder in Venezuela den Alltag fÃ¼r einen Moment vergessen lassen. Fast 3000 StÃ¼cke sollen im stark getroffenen La Guaira verteilt werden.

Mit einem fast acht Meter langen Kuchen will eine Initiative die von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Kinder in Venezuela den schwierigen Alltag fÃ¼r einen Moment vergessen lassen. Helfer schnitten am Samstag in der Hauptstadt Caracas StÃ¼cke aus dem Riesenkuchen, um sie am Sonntag an Kinder im nahegelegenen La Guaira zu verteilen. Der Bundesstaat mit der gleichnamigen Hafenstadt ist am schwersten von dem Doppelbeben Ende Juni betroffen.



25 Mitglieder Ã¶rtlicher Vereine beteiligten sich an der Herstellung des RiesengebÃ¤ckstÃ¼cks, wie Wilman Villegas sagte, einer der Initiatoren der Aktion. Der nach seinen Worten grÃ¶ÃŸte Kuchen Venezuelas ist 7,70 Meter lang und 1,60 Meter breit. Verziert ist er in den Farben der Landesflagge.Â



Laut Villegas sollen rund 3000 KuchenstÃ¼cke an Kinder verteilt werden, die derzeit in NotunterkÃ¼nften leben. Anlass ist der jÃ¤hrliche Kindertag, der am Sonntag in dem sÃ¼damerikanischen Land begangen wird.Â



Die beiden Erdbeben der StÃ¤rke 7,2 und 7,5 erschÃ¼tterten Venezuela am 24. Juni kurz hintereinander. Mehr als 5100 Menschen kamen nach offiziellen Angaben ums Leben, mehr als 16.000 weitere wurden verletzt. Nach Regierungsangaben leben wegen der ErdbebenschÃ¤den etwa 20.000 Menschen in behelfsmÃ¤ÃŸigen Lagern.