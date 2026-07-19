Politik

Nach fÃ¼nfjÃ¤hriger Haft in Kuba: Dissident Otero AlcÃ¡ntara in die USA ausgereist

  • AFP - 19. Juli 2026, 04:58 Uhr
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Otero AlcÃ¡ntara nach seiner Ankunft in Miami
Bild: AFP

Nach VerbÃ¼ÃŸen einer mehrjÃ¤hrigen Haftstrafe ist der regierungskritische kubanische KÃ¼nstler Luis Manuel Otero AlcÃ¡ntara in die Vereinigten Staaten ausgereist. US-AuÃŸenminister Rubio forderte die Freilassung weiterer 'politischer Gefangener' in Kuba.

Nach VerbÃ¼ÃŸen einer mehrjÃ¤hrigen Haftstrafe ist der regierungskritische kubanische KÃ¼nstler Luis Manuel Otero AlcÃ¡ntara in die Vereinigten Staaten ausgereist. US-AuÃŸenminister Marco Rubio bestÃ¤tigte am Samstag (Ortszeit) seine Ankunft im Land. Gleichzeitig forderte er die "sofortige Freilassung der mehr als 700 zu Unrecht inhaftierten politischen Gefangenen" in dem kommunistisch gefÃ¼hrten Karibikstaat. Otero AlcÃ¡ntara will laut seiner Facebook-Seite in den USA "weiterhin Visionen fÃ¼r die Freiheit Kubas entwickeln".

Otero AlcÃ¡ntara traf in Miami im US-Bundesstaat Florida ein, wie ein am Flughafen aufgenommenes Video zeigt, das die Aktivistin Anamely Ramos der Nachrichtenagentur AFP Ã¼bermittelte. Der 38-JÃ¤hrige sei nach "fÃ¼nf Jahren ungerechtfertigter Haft (...) endlich freigelassen worden", hatte es zuvor auf der von Freunden betriebenen Facebook-Seite des KÃ¼nstlers geheiÃŸen. Er habe ein Visum fÃ¼r die Einreise in die Vereinigten Staaten erhalten.

US-AuÃŸenminister Rubio erklÃ¤rte, die internationale Gemeinschaft musse aufhÃ¶ren, "die Menschenrechtsverletzungen des kubanischen Regimes zu ignorieren". "Otero AlcÃ¡ntaras einziges 'Verbrechen' bestand darin, sich zu weigern zu schweigen, und seine Kunst zu nutzen, um die grundlegenden Freiheiten einzufordern, die den Kubanern seit fast sieben Jahrzehnten verwehrt werden", erklÃ¤rte er. Die Protestbewegung des KÃ¼nstlers bezeichnete er als "Leuchtfeuer der Hoffnung".

Otero AlcÃ¡ntara hatte 2020 Demonstrationen des KÃ¼nstlerkollektivs San Isidro (MSI) angefÃ¼hrt, das sich fÃ¼r freie MeinungsÃ¤uÃŸerung und andere Rechte in Kuba einsetzte. Der Dissident wurde am 11. Juli 2021 festgenommen, als er versuchte, sich regierungskritischen Massenprotesten anzuschlieÃŸen. Er wurde spÃ¤ter wegen Beleidigung der Symbole des Vaterlandes und StÃ¶rung der Ã¶ffentlichen Ordnung im Zusammenhang mit einer frÃ¼heren Performance zu fÃ¼nf Jahren Haft verurteilt.

Laut seiner Facebook-Seite war er in einem HochsicherheitsgefÃ¤ngnis inhaftiert. Eine Bedingung fÃ¼r seine Freilassung war demnach, dass er Kuba fÃ¼r immer verlasse. Die kubanische Regierung wirft dem KÃ¼nstler vor, im Auftrag der USA versucht zu haben, den kommunistisch regierten Inselstaat zu destabilisieren.

Otero AlcÃ¡ntara wolle nun seiner Arbeit als KÃ¼nstler fortsetzen und "die Zeit zurÃ¼ckgewinnen, die ihm geraubt wurde", hieÃŸ es auf seiner Facebook-Seite. Zudem wolle er "weiterhin Visionen fÃ¼r die Freiheit Kubas entwickeln". Er habe nicht vergessen, dass in seiner Heimat "hunderte politische Gefangene" zurÃ¼ckgeblieben seien.

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