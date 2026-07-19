Zwei deutsche Bergsteiger in Ã–sterreich tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt

Alpen im Sommer

Zwei Bergsteiger aus Deutschland sind bei UnfÃ¤llen in den Ã¶sterreichischen Alpen tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt. Ein Mann stÃ¼rzte in den Ã–tztaler Alpen in die Tiefe, ein anderer Bergsteiger in Vorarlberg.

Zwei Bergsteiger aus Deutschland sind am Wochenende bei UnfÃ¤llen in den Ã¶sterreichischen Alpen tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt. Wie die Ã¶sterreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, stÃ¼rzte nach Polizeiangaben ein 63-JÃ¤hriger in den Ã–tztaler Alpen rund 200 Meter ab. Ein weiterer Deutscher fiel am Mindelheimer Klettersteig rund hundert Meter Ã¼ber eine senkrechte Felswand.



Der erste Unfall ereignete sich laut APA am Samstagvormittag beim Abstieg von der Wildspitze im Gemeindegebiet von SÃ¶lden. Der 63-JÃ¤hrige verlor aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht und erlag seinen Verletzungen.



Der Mann gehÃ¶rte nach Polizeiangaben zu einer fÃ¼nfkÃ¶pfigen Gruppe, die an einer gefÃ¼hrten Tour vom Taschachhaus Ã¼ber den Taschachferner in Richtung Wildspitze teilgenommen hatte. Beim Abstieg Ã¼ber den SÃ¼dwestgrat war die gesamte Gruppe demnach ohne Seil unterwegs. Nach dem UnglÃ¼ck wurde der Leichnam mit einem Polizeihubschrauber geborgen.



Der zweite Bergsteiger verunglÃ¼ckte am Mindelheimer Klettersteig, der an der Grenze zwischen dem Ã¶sterreichischen Bundesland Vorarlberg und Bayern verlÃ¤uft. Der Mann verlor das Gleichgewicht, als er sein Klettersteigset aushÃ¤ngte, wie APA meldete. Er stÃ¼rzte rund hundert Meter und starb noch an der Unfallstelle.



Nach Angaben der Polizei hatte der Urlauber zuvor Ã¼ber Kraftverlust geklagt und gesagt, den Klettersteig unterschÃ¤tzt zu haben. Auch sein Leichnam wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen.