NRW-Kinderschutzbeauftragte warnt vor Unterhaltsvorschuss-KÃ¼rzung

Mutter mit Kleinkind und Kinderwagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens Kinderschutzbeauftragte Petra Ladenburger hat die schwarz-grÃ¼ne Landesregierung aufgefordert, in Berlin die Stimme gegen die geplante KÃ¼rzung des Unterhaltsvorschusses zu erheben.



"Wenn die Politik Geld sparen oder Druck auf sÃ¤umige Elternteile ausÃ¼ben will, dÃ¼rfen nicht Jugendliche die Leidtragenden sein", sagte Ladenburger der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Hier mÃ¼sse die Landesregierung Druck beim Bund machen, dass die angedachten KÃ¼rzungen zurÃ¼ckgenommen werden. Solche LeistungskÃ¼rzungen trÃ¤fen genau jene besonders hart, deren Eltern nicht arbeiten oder nur wenig verdienen. "Sie wachsen ohnehin in stÃ¤ndiger Scham auf, etwas nicht haben oder nicht mitmachen zu kÃ¶nnen", so Ladenburger.



Allein in NRW wurden zuletzt mehr als 50.000 AntrÃ¤ge auf Unterhaltsvorschuss bewilligt. Die KÃ¶lner RechtsanwÃ¤ltin Petra Ladenburger war im Februar von Schwarz-GrÃ¼n zur ersten unabhÃ¤ngigen Landesbeauftragten fÃ¼r Kinderschutz und Kinderrechte ernannt worden.

