Eine Woche nach dem verheerenden Brand in einem Lokal in der thailÃ¤ndischen Hauptstadt Bangkok ist die Zahl der Toten laut den BehÃ¶rden auf 34 gestiegen. Eine 20-jÃ¤hrige Frau sei am Sonntag ihren Verletzungen erlegen, teilten die GesundheitsbehÃ¶rden mit.Â
Das Feuer in der Restaurant-Bar "Rong Beer Na Lat Phrao" war am Sonntag vergangener Woche wÃ¤hrend eines Konzerts ausgebrochen. In der durch einen Stromausfall verursachten Dunkelheit sowie wegen starker Rauchentwicklung fanden viele GÃ¤ste den Ausgang nicht und rannten zu den Toiletten im hinteren Bereich des Lokals. Die Mehrheit der Toten starb nach Polizeiangaben an einer Rauchvergiftung. BehÃ¶rdenangaben zufolge wurden 77 weitere Menschen verletzt.
Sicherheitsvorschriften werden in Lokalen in Thailand oft nur nachlÃ¤ssig umgesetzt. Ein Bauexperte sagte der Nachrichtenagentur AFP, das "Rong Beer Na Lat Phrao" habe nicht Ã¼ber die Sicherheitssysteme verfÃ¼gt, die bei Veranstaltungen mit Live-Musik und vielen Menschen notwendig seien.
Brennpunkte
Zahl der Toten nach Brand in Bangkoker Lokal auf 34 gestiegen
- AFP - 19. Juli 2026, 06:27 Uhr
Die Zahl der Toten bei dem verheerenden Brand in einem Lokal in der thailÃ¤ndischen Hauptstadt Bangkok ist auf 34 gestiegen. Eine 20-jÃ¤hrige Frau sei ihren Verletzungen erlegen.
Eine Woche nach dem verheerenden Brand in einem Lokal in der thailÃ¤ndischen Hauptstadt Bangkok ist die Zahl der Toten laut den BehÃ¶rden auf 34 gestiegen. Eine 20-jÃ¤hrige Frau sei am Sonntag ihren Verletzungen erlegen, teilten die GesundheitsbehÃ¶rden mit.Â
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