TV-Legende Thomas Gottschalk ist "momentan krebsfrei"

Gottschalk

Fernsehlegende Thomas Gottschalk ist nach eigenen Angaben 'momentan krebsfrei'. Dies hÃ¤tten ihm die Ã„rzte mitgeteilt, sagte der 76-JÃ¤hrige der 'Bild'-Zeitung. Die jÃ¼ngste Untersuchung habe ergeben, dass er keinerlei Krebszellen mehr im KÃ¶rper habe, sagte Gottschalk. 'Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natÃ¼rlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann.'

Fernsehlegende Thomas Gottschalk ist nach eigenen Angaben "momentan krebsfrei". Dies hÃ¤tten ihm die Ã„rzte mitgeteilt, sagte der 76-JÃ¤hrige der "Bild"-Zeitung. Die jÃ¼ngste Untersuchung habe ergeben, dass er keinerlei Krebszellen mehr im KÃ¶rper habe, sagte Gottschalk. "Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natÃ¼rlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann."Â



Den Angaben zufolge muss sich Gottschalk alle drei Monate einer Kontrolle unterziehen. Derzeit nehme er keine Medikamente.



Gottschalk moderierte die Fernsehsendung "Wetten dass.. ?" mit einer kurzen Unterbrechung von 1987 bis 2011. Im vergangenen Jahr verabschiedete er sich von der groÃŸen BÃ¼hne. Ende November machte er seine Krebserkrankung Ã¶ffentlich. Im Dezember soll "Wetten dass.. ?" ins Fernsehen zurÃ¼ckkehren. Die Ausgabe wird von den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz moderiert, die durch die Band Tokio Hotel bekannt wurden.