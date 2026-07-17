Waldbrand-Rauch aus Kanada vernebelt New York und Chicago

Basketballspieler in New York am 16. Juli

Der Rauch starker WaldbrÃ¤nde in Kanada vernebelt nun auch US-MillionenstÃ¤dte wie New York. Die Skyline von Manhattan war am Donnerstag von dichtem Dunst verhÃ¼llt. Chicago schloss wegen der extrem hohen Feinstaubbelastung seine StrÃ¤nde.

Der Rauch starker WaldbrÃ¤nde in Kanada vernebelt nun auch US-MillionenstÃ¤dte wie New York und Chicago. Die Skyline des New Yorker Stadtteils Manhattan war am Donnerstag von dichtem Dunst verhÃ¼llt. Chicago schloss wegen der extrem hohen Feinstaubbelastung seine StrÃ¤nde, obwohl die Menschen bei hohen Temperaturen nach AbkÃ¼hlung suchten.



Die BehÃ¶rden riefen die Menschen im GroÃŸraum von New York dazu auf, so wenig Zeit wie mÃ¶glich im Freien zu verbringen. BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani warnte vor einer "ernsten Bedrohung" durch Hitze und schlechte Luft. Ã–ffentliche Bibliotheken und BahnhÃ¶fe verteilten kostenlos Masken.Â



In Chicago und anderen US-StÃ¤dten nahe der kanadischen Grenze gaben die BehÃ¶rden eine Gesundheitswarnung aus. Der LuftqualitÃ¤tsindex sank dort auf die niedrigste von sechs Stufen. In Chicago musste ein FuÃŸballspiel der US-Profiliga MLS verschoben werden.



In den vergangenen Tagen hatte sich die Waldbrandsituation in der kanadischen Provinz Ontario verschÃ¤rft, die Metropole Toronto meldete die schlechteste LuftqualitÃ¤t weltweit. Bislang gingen mindestens 1,9 Millionen Hektar in Flammen auf, das entspricht fast der FlÃ¤che von Sachsen-Anhalt. Dies fiel mit einer Hitzewelle zusammen, die sich vom Westen der USA bis an die OstkÃ¼ste und nach Kanada ausdehnte.