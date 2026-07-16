RKI-Analyse: Etwa jedes zehnte Vorschulkind ist Ã¼bergewichtig

Burger und Pommes

In Deutschland ist etwa jedes zehnte Vorschulkind zu dick. Nach einer Analyse des Robert-Koch-Instituts lag der Anteil Ã¼bergewichtiger oder fettleibiger Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zwischen 2006 und 2024 im Schnitt bei 10,3 Prozent.

In Deutschland ist etwa jedes zehnte Vorschulkind zu dick. Nach einer aktuellen Analyse des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag der Anteil der Ã¼bergewichtigen oder fettleibigen Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zwischen 2006 und 2024 im Durchschnitt bei 10,3 Prozent. Besonders hoch war dieser Anteil wÃ¤hrend der Coronapandemie, wobei er danach wieder sank. Auch sind Vorschulkinder in sozial benachteiligen Regionen besonders hÃ¤ufig von Adipositas, also extremem Ãœbergewicht, betroffen.



Der Analyse liegen Daten der Schuleingangsuntersuchungen der Jahre 2006 bis 2024 aus 13 BundeslÃ¤ndern zugrunde. Insgesamt wurden Daten von fast 4,3 Millionen Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren zusammengefÃ¼gt. FÃ¼r das Einschulungsjahr 2019 wurden auch sozioÃ¶konomische Faktoren berÃ¼cksichtigt.Â



Demnach lag der Anteil Ã¼bergewichtiger und fettleibiger Kinder in den Jahren 2006 bis 2024 zwischen 8,6 Prozent und 13,4 Prozent. Bei Adipositas, also starkem Ãœbergewicht, lag der Anteil im Schnitt bei 4,3 Prozent - zwischen 3,7 Prozent in den Jahren 2014 und 2024 und 5,9 Prozent im Jahr 2021.



Adipositas oder Fettleibigkeit ist eine ErnÃ¤hrungs- und Stoffwechselerkrankung mit starkem Ãœbergewicht, die sich in einer Ã¼bermÃ¤ÃŸigen Zunahme des KÃ¶rperfetts mit krankhaften Auswirkungen zeigt. Adipositas kann zu zahlreichen Folgeerkrankungen fÃ¼hren, etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ zwei oder Gelenkerkrankungen.



In stÃ¤dtischen Kreisen war der Anteil Ã¼bergewichtiger Kinder geringer als etwa in lÃ¤ndlichen Kreisen. Zudem spielt es eine Rolle, ob Kinder in Regionen mit niedrigen Einkommen, geringer Bildung und hoher Arbeitslosigkeit leben. Mit steigender sozioÃ¶konomischer Benachteiligung stieg der Analyse zufolge auch der Anteil adipÃ¶ser Kinder.



WÃ¤hrend der Pandemiejahre war der Anteil Ã¼bergewichtiger Kinder hÃ¶her als sonst. Allerdings lagen fÃ¼r diesen Zeitraum Daten von weniger BundeslÃ¤ndern vor, weshalb nur eine eingeschrÃ¤nkte Vergleichbarkeit besteht. Nach der Coronakrise ging der Anteil Ã¼bergewichtiger Vorschulkinder demnach wieder auf das Niveau der Jahre vor der Pandemie zurÃ¼ck und lag 2024 mit 8,6 Prozent fÃ¼r Ãœbergewicht einschlieÃŸlich Adipositas sogar darunter.