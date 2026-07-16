Altenau (dts Nachrichtenagentur) - In der NÃ¤he von Altenau im niedersÃ¤chsischen Landkreis Goslar sind am Donnerstag drei Menschen beim Sturz von einem Aussichtsturm ums Leben gekommen.
Wie mehrere Medien Ã¼bereinstimmend berichten, ereignete sich das UnglÃ¼ck am Nachmittag am Harzturm. Der 65 Meter hohe Turm gilt als beliebtes Aussichtsziel und verfÃ¼gt Ã¼ber zwei Panoramaplattformen sowie einen Skywalk mit glÃ¤sernem Boden. Die Details zu den Opfern sowie die HintergrÃ¼nde des UnglÃ¼cks waren zunÃ¤chst noch unklar.
Zahlreiche RettungskrÃ¤fte und Polizisten waren vor Ort. Die BehÃ¶rden leiteten Ermittlungen ein.
Brennpunkte
Drei Tote bei Sturz von Aussichtsturm im Harz
- dts - 16. Juli 2026, 20:21 Uhr
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Altenau (dts Nachrichtenagentur) - In der NÃ¤he von Altenau im niedersÃ¤chsischen Landkreis Goslar sind am Donnerstag drei Menschen beim Sturz von einem Aussichtsturm ums Leben gekommen.
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