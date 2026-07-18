AuÃŸenminister fordert Ukraine-Hilfe als Bereichsausnahme

Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) spricht sich dafÃ¼r aus, die Ukraine-Hilfe kÃ¼nftig als von der Schuldenbremse befreite Bereichsausnahme zu definieren.



"Ich halte das fÃ¼r eine sinnvolle Idee", sagte Wadephul dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". DarÃ¼ber mÃ¼sse jetzt in der Koalition diskutiert und im Herbst entschieden werden. Auch Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hatte auf einen solchen Schritt gedrÃ¤ngt, der den finanziellen Spielraum fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe und Entwicklungshilfe erhÃ¶hen wÃ¼rde.



Wadephul zeigte sich Ã¼berzeugt, dass der seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine massiv gestiegene Verteidigungsetat nicht dauerhaft so hoch bleiben werde. "Wir haben jetzt eine Sondersituation, weil es vorherige VersÃ¤umnisse aufzuholen gilt", sagte er. Es sei aber klar, dass der Wehretat irgendwann wieder in den Normalzustand zurÃ¼ckkehre und die jetzt nÃ¶tige Aufholjagd beendet sein werde.

