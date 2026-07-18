Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (GrÃ¼ne), fordert die Wiedereinsetzung des entlassenen ukrainischen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow.
"Das ist ein harter Machtkampf in der Ukraine", sagte der GrÃ¼nen-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Und Selenskyj sei vor alten, korrupten Netzwerken innerhalb des ukrainischen MilitÃ¤rs eingeknickt. Denn Fedorow sei nicht nur "sehr erfolgreich" gewesen, sondern auch "bekannt dafÃ¼r, nicht korrumpierbar zu sein".
Hofreiter appellierte an die Koalition in Berlin: "Die Bundesregierung sollte Druck machen, dass Fedorow wieder eingesetzt wird. Denn Selenskyj hat einen schweren Fehler begangen." Zuvor hatte auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) seinen Unmut geÃ¤uÃŸert. In einem dem RND vorliegenden Schreiben an Fedorow heiÃŸt es: "Ich bedaure sehr, dass Du Deine Arbeit nicht fortsetzt, und hoffe, dass Du weiterhin politisch aktiv bleiben wirst."
Die Entlassung hat in der Ukraine landesweit Proteste ausgelÃ¶st.
Brennpunkte
Hofreiter fordert RÃ¼ckkehr von ukrainischem Verteidigungsminister
- dts - 18. Juli 2026
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Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (GrÃ¼ne), fordert die Wiedereinsetzung des entlassenen ukrainischen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow.
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