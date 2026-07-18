Hofreiter fordert RÃ¼ckkehr von ukrainischem Verteidigungsminister

Mychajlo Fedorow (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (GrÃ¼ne), fordert die Wiedereinsetzung des entlassenen ukrainischen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow.



"Das ist ein harter Machtkampf in der Ukraine", sagte der GrÃ¼nen-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Und Selenskyj sei vor alten, korrupten Netzwerken innerhalb des ukrainischen MilitÃ¤rs eingeknickt. Denn Fedorow sei nicht nur "sehr erfolgreich" gewesen, sondern auch "bekannt dafÃ¼r, nicht korrumpierbar zu sein".



Hofreiter appellierte an die Koalition in Berlin: "Die Bundesregierung sollte Druck machen, dass Fedorow wieder eingesetzt wird. Denn Selenskyj hat einen schweren Fehler begangen." Zuvor hatte auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) seinen Unmut geÃ¤uÃŸert. In einem dem RND vorliegenden Schreiben an Fedorow heiÃŸt es: "Ich bedaure sehr, dass Du Deine Arbeit nicht fortsetzt, und hoffe, dass Du weiterhin politisch aktiv bleiben wirst."



Die Entlassung hat in der Ukraine landesweit Proteste ausgelÃ¶st.

