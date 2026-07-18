Brennpunkte

Wadephul warnt vor Wiederbewaffnung der Hamas

  • dts - 18. Juli 2026
Bild vergrößern: Wadephul warnt vor Wiederbewaffnung der Hamas
Johann Wadephul am 15.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) drÃ¤ngt auf Fortschritte im stockenden Gaza-Friedensprozess und warnt vor einem Erstarken der islamistischen Terrororganisation Hamas.

Israel mÃ¼sse mehr humanitÃ¤re Hilfe in den Gazastreifen lassen und Teilverantwortung fÃ¼r Gebiete unter israelischer Kontrolle an die PalÃ¤stinenser Ã¼bergeben, sagte Wadephul dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Zum anderen mÃ¼sse die Hamas endlich entwaffnet werden. "TatsÃ¤chlich passiert gerade eher das Gegenteil, sie bewaffnet sich wieder", so der AuÃŸenminister. Deshalb mÃ¼ssten auch Staaten mit Einfluss auf die Hamas noch mehr Druck ausÃ¼ben. Alle, die sagten, dass es ihnen um die PalÃ¤stinenser gehe, mÃ¼ssten mit dafÃ¼r sorgen, dass der Hamas das Handwerk gelegt werde.

Dem DrÃ¤ngen mehrerer EU-Staaten auf HandelsbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Waren aus illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland erteilte Wadephul eine Absage. Die Siedlungen verstoÃŸen gegen internationales Recht. "Dennoch wÃ¤re es aus meiner Sicht nicht klug, wenn gerade Deutsche mit ihrer Geschichte bei HandelsbeschrÃ¤nkungen gegen Israel vorangehen", sagte er. Er sehe darin ohnehin eher einen symbolischen Effekt. Es gebe andere MÃ¶glichkeiten, der israelischen Regierung deutlich zu machen, was die Position Deutschlands sei. Dazu zÃ¤hle auch, dass die israelische Regierung mit ihrer Politik riskiere, die UnterstÃ¼tzung in Europa fÃ¼r ihr Land dauerhaft zu gefÃ¤hrden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Mehr als hundert Wohnungen durch Feuer in Norwegen zerstÃ¶rt
    Mehr als hundert Wohnungen durch Feuer in Norwegen zerstÃ¶rt

    Durch einen sich schnell ausbreitenden Brand sind in Norwegen mehr als hundert Wohnungen zerstÃ¶rt worden. Das Feuer sei am Freitag in einem Haus in der rund 40 Kilometer

    Mehr
    Hofreiter fordert RÃ¼ckkehr von ukrainischem Verteidigungsminister
    Hofreiter fordert RÃ¼ckkehr von ukrainischem Verteidigungsminister

    Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (GrÃ¼ne), fordert die Wiedereinsetzung des entlassenen ukrainischen

    Mehr
    AuÃŸenminister fordert Ukraine-Hilfe als Bereichsausnahme
    AuÃŸenminister fordert Ukraine-Hilfe als Bereichsausnahme

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) spricht sich dafÃ¼r aus, die Ukraine-Hilfe kÃ¼nftig als von der Schuldenbremse befreite Bereichsausnahme zu

    Mehr
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia Ã¼berflÃ¼gelt: Apple kurzzeitig wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Wirtschaftsweise Grimm rÃ¤t zum Verzicht auf Schuldenbremsen-Reform
    Wirtschaftsweise Grimm rÃ¤t zum Verzicht auf Schuldenbremsen-Reform
    BauernprÃ¤sident warnt vor DÃ¼ngemittel-Knappheit durch Iran-Krieg
    BauernprÃ¤sident warnt vor DÃ¼ngemittel-Knappheit durch Iran-Krieg
    Bundespolizei setzt bei Abschiebungen mehr Zwang ein
    Bundespolizei setzt bei Abschiebungen mehr Zwang ein
    Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela auf mehr als 5000 gestiegen
    Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela auf mehr als 5000 gestiegen
    Erneut Proteste in Kiew nach AblÃ¶sung von beliebtem Verteidigungsminister
    Erneut Proteste in Kiew nach AblÃ¶sung von beliebtem Verteidigungsminister
    Schusswaffenvorfall in DÃ¤nemark: Ein Toter und zwei Verletzte
    Schusswaffenvorfall in DÃ¤nemark: Ein Toter und zwei Verletzte

    Top Meldungen

    Mercedes will WerksschlieÃŸungen in Deutschland verhindern
    Mercedes will WerksschlieÃŸungen in Deutschland verhindern

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Produktionsvorstand von Mercedes-Benz, Michael Schiebe, hat die Verdopplung der KapazitÃ¤ten im Werk des Niedriglohnlands Ungarn

    Mehr
    ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig
    ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht gesunken. Das NiedersÃ¤chsische

    Mehr
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here Treibhausgasemissionen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts