Wadephul warnt vor Wiederbewaffnung der Hamas

Johann Wadephul am 15.07.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) drÃ¤ngt auf Fortschritte im stockenden Gaza-Friedensprozess und warnt vor einem Erstarken der islamistischen Terrororganisation Hamas.



Israel mÃ¼sse mehr humanitÃ¤re Hilfe in den Gazastreifen lassen und Teilverantwortung fÃ¼r Gebiete unter israelischer Kontrolle an die PalÃ¤stinenser Ã¼bergeben, sagte Wadephul dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Zum anderen mÃ¼sse die Hamas endlich entwaffnet werden. "TatsÃ¤chlich passiert gerade eher das Gegenteil, sie bewaffnet sich wieder", so der AuÃŸenminister. Deshalb mÃ¼ssten auch Staaten mit Einfluss auf die Hamas noch mehr Druck ausÃ¼ben. Alle, die sagten, dass es ihnen um die PalÃ¤stinenser gehe, mÃ¼ssten mit dafÃ¼r sorgen, dass der Hamas das Handwerk gelegt werde.



Dem DrÃ¤ngen mehrerer EU-Staaten auf HandelsbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Waren aus illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland erteilte Wadephul eine Absage. Die Siedlungen verstoÃŸen gegen internationales Recht. "Dennoch wÃ¤re es aus meiner Sicht nicht klug, wenn gerade Deutsche mit ihrer Geschichte bei HandelsbeschrÃ¤nkungen gegen Israel vorangehen", sagte er. Er sehe darin ohnehin eher einen symbolischen Effekt. Es gebe andere MÃ¶glichkeiten, der israelischen Regierung deutlich zu machen, was die Position Deutschlands sei. Dazu zÃ¤hle auch, dass die israelische Regierung mit ihrer Politik riskiere, die UnterstÃ¼tzung in Europa fÃ¼r ihr Land dauerhaft zu gefÃ¤hrden.

