In der StraÃŸe von Hormus sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zwei Ã–ltanker auf Minen aufgefahren und "explodiert". Zudem seien auf den beiden Schiffen Feuer ausgebrochen, hieÃŸ es am Samstagmorgen in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zitierten ErklÃ¤rung der Revolutionsgarden. Die Ã–ltanker seien vom US-Geheimdienst "in die Irre gefÃ¼hrt" worden.
"Zwei Ã–ltanker, die versucht haben, das Minenfeld im SÃ¼den der StraÃŸe von Hormus zu durchqueren, nachdem sie von US-Geheimdiensten in die Irre gefÃ¼hrt worden waren, sind explodiert und in Brand geraten", hieÃŸ es in der von Irna auf Telegram zitierten ErklÃ¤rung der Revolutionsgarden. Angaben zur LÃ¤nderzugehÃ¶rigkeit der Schiffe oder zu mÃ¶glichen Opfern wurden zunÃ¤chst nicht gemacht.
Die FÃ¼hrung in Teheran hÃ¤lt die fÃ¼r die internationale Schifffahrt Ã¤uÃŸerst wichtige StraÃŸe von Hormus wegen des Iran-Kriegs de facto geschlossen. Unter anderem hat der Iran in der Meerenge Minen ausgelegt, um Schiffen die Passage unmÃ¶glich zu machen. Die SchlieÃŸung der fÃ¼r den weltweiten Handel mit ErdÃ¶l und FlÃ¼ssigerdgas wichtigen SchifffahrtsstraÃŸe fÃ¼hrte weltweit zu massiv gestiegenen Energiepreisen.
Politik
Revolutionsgarden: Zwei Ã–ltanker durch Minen in StraÃŸe von Hormus "explodiert"
- AFP - 18. Juli 2026, 00:51 Uhr
In der StraÃŸe von Hormus sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zwei Ã–ltanker auf Minen aufgefahren und 'explodiert'. Zudem seien auf den beiden Schiffen Feuer ausgebrochen.
In der StraÃŸe von Hormus sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zwei Ã–ltanker auf Minen aufgefahren und "explodiert". Zudem seien auf den beiden Schiffen Feuer ausgebrochen, hieÃŸ es am Samstagmorgen in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zitierten ErklÃ¤rung der Revolutionsgarden. Die Ã–ltanker seien vom US-Geheimdienst "in die Irre gefÃ¼hrt" worden.
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