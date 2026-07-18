Bundespolizei setzt bei Abschiebungen mehr Zwang ein

Bundespolizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundespolizei setzt bei Abschiebungen zunehmend Zwangsmittel ein. Die Nutzung von FuÃŸfesseln, Handfesseln, Festhaltegurten, KlettbÃ¤ndern, Kopf- und BeiÃŸschutz sowie Spuckhauben hat sich binnen fÃ¼nf Jahren nahezu verdreifacht.



Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf neue Zahlen des Bundesinnenministeriums (BMI). Demnach wurden von Januar 2025 bis Mai 2026 insgesamt 3.683-mal solche Hilfsmittel der kÃ¶rperlichen Gewalt verwendet. Im Jahr 2021 waren es noch 994 FÃ¤lle.



In Deutschland scheitern weiterhin deutlich mehr geplante Abschiebungen, als tatsÃ¤chlich vollzogen werden. Im Jahr 2025 wurden bundesweit 21.438 Abschiebungen durchgefÃ¼hrt, wÃ¤hrend 34.241 RÃ¼ckfÃ¼hrungen nicht zustande kamen. Auch in den ersten fÃ¼nf Monaten des laufenden Jahres setzte sich diese Entwicklung fort. Von Januar bis Ende Mai 2026 wurden 7.416 Menschen abgeschoben, 13.546 geplante RÃ¼ckfÃ¼hrungen scheiterten.



HÃ¤ufigster Grund ist laut Bericht, dass ausreisepflichtige Personen von den BundeslÃ¤ndern nicht rechtzeitig an die Bundespolizei Ã¼bergeben werden. 2025 war dies in 21.274 FÃ¤llen der Grund fÃ¼r das Scheitern. Weitere 11.064 RÃ¼ckfÃ¼hrungen wurden bereits vor dem Termin durch die LÃ¤nder storniert. Von Januar bis Mai 2026 wurden 7.459 Personen nicht Ã¼berstellt, 4.432 FÃ¤lle wurden storniert.



Das Ministerium erfasste weitere GrÃ¼nde fÃ¼r gescheiterte Abschiebungen: Zwischen Januar 2025 und Ende Mai 2026 wurden 313 FÃ¤lle passiven Widerstands, 173 medizinische GrÃ¼nde, 136 verweigerte Ãœbernahmen durch das Herkunftsland und 119 FÃ¤lle aktiven Widerstands registriert.



Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, sagte der "Bild", Zwangsmittel wÃ¼rden nur eingesetzt, wenn von Betroffenen eine "unmittelbare Gefahr fÃ¼r Dritte" ausgehe. Nicht selten mÃ¼ssten Beamte ausreisepflichtige Migranten gegen ihren Willen in Flugzeuge bringen. Das fÃ¼hre zu "dramatischen Szenen", die sowohl die Polizisten als auch die Migranten und ihre Familien belasteten.



Amnesty International kritisierte dagegen eine zunehmende Verrohung von RÃ¼ckfÃ¼hrungen. Asylexpertin Nina Alizadeh Marandi sagte der "Bild", Amnesty beobachte seit Jahren, wie der Einsatz von Zwangsmitteln zunehme. Der Wunsch nach Abschiebungen "um jeden Preis" lasse RÃ¼ckfÃ¼hrungen immer weiter verrohen. Die Folge seien schockierende und unertrÃ¤gliche Szenen bei Abschiebungen. Laut Bundesinnenministerium gab es seit 2025 21 Suizidversuche oder Selbstverletzungen.

