England und Frankreich liefern sich Spektakel im Spiel um Platz 3

Jude Bellingham (Englische Nationalmannschaft) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Miami (dts Nachrichtenagentur) - Bei der FuÃŸball-Weltmeisterschaft haben sich England und Frankreich im Spiel um Platz drei ein Tor-Spektakel geliefert, das schlieÃŸlich mit 6:4 zu Gunsten der Briten endete.



Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zeigte zumindest in der ersten HÃ¤lfte eine unangefochten dominante Leistung und ging bereits in der zweiten Minute durch Declan Rice in FÃ¼hrung. Rice nutzte einen Fehlpass der Franzosen im Spielaufbau und schloss ungestÃ¶rt aus der Distanz ab. Kurz darauf erhÃ¶hte Ezri Konsa in der 18. Minute per Kopf nach einer Flanke von Rice auf 2:0. Bukayo Saka baute die FÃ¼hrung in der 37. Minute weiter aus, als er nach einem abgewehrten Schuss von Rashford erneut zum Abschluss kam und traf.



Frankreich, das in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel fand, musste mit einem 0:4-RÃ¼ckstand in die Pause gehen, nachdem Saka in der Nachspielzeit der ersten HÃ¤lfte erneut traf.



Die Franzosen zeigten sich nach der Halbzeitpause wie ausgewechselt und kamen durch Kylian MbappÃ© in der 48. Minute zum 1:4-Anschlusstreffer. MbappÃ© wurde schÃ¶n freigespielt und traf mit einem Linksschuss. Bradley Barcola verkÃ¼rzte in der 54. Minute weiter, als er nach einem schnellen Angriff ins kurze Eck traf. SpÃ¤testens jetzt wurde die Partie endgÃ¼ltig zum Spektakel, es folgte ein Angriff nach dem anderen - meistens durch die Franzosen, und es war wieder MbappÃ©, der in der 63. Minute mit einem krÃ¤ftigen Linksschuss erhÃ¶hte.



England bekam in der Schlussphase einen Elfmeter, den Bukayo Saka in der 87. Minute verwandelte und damit gefÃ¼hlt schon den Deckel drauf machte zum 5:3 - aber Frankreich wollte sich noch nicht geschlagen geben: Ousmane DembÃ©lÃ© traf in der 93. Minute mit Links zum Anschlusstreffer, und schlieÃŸlich legte fÃ¼r die EnglÃ¤nder Jude Bellingham in der 96. Minute zum 6:4-Schlussstand nach.



Frankreichs Trainer Didier Deschamps, der bereits vor dem Spiel angekÃ¼ndigt hatte, seinen Posten als Nationaltrainer zu rÃ¤umen, konnte zumindest mit dem Kampfgeist seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit zufrieden sein. England hingegen feiert den dritten Platz und damit das beste WM-Ergebnis seit dem Titelgewinn 1966.

