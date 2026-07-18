SC Freiburg verpflichtet Yannik Engelhardt

Yannik Engelhardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Freiburg (dts Nachrichtenagentur) - Yannik Engelhardt wechselt von Como 1907 zurÃ¼ck zum SC Freiburg. Das teilte der Bundesligist am Samstag mit.



Der Mittelfeldspieler, der bereits von 2021 bis 2023 beim SC ausgebildet wurde, war zuletzt an Borussia MÃ¶nchengladbach ausgeliehen. In der vergangenen Saison bestritt der 25-JÃ¤hrige als Stammspieler 33 Partien fÃ¼r die Fohlen.



Zuvor spielte Engelhardt in der Saison 2024/25 fÃ¼r Como in der Serie A und kam auf 26 EinsÃ¤tze in der hÃ¶chsten italienischen Spielklasse. Seine Karriere begann er bei Fortuna DÃ¼sseldorf, wo er in 37 Spielen auflief und mit der Mannschaft erst in der Relegation am Bundesligaaufstieg scheiterte. Bereits in seiner ersten Phase beim SC Freiburg trug er 54-mal das Trikot der U23 in der 3. Liga.



Klemens Hartenbach, Sportdirektor des SC Freiburg, lobte Engelhardt fÃ¼r seine strukturgebenden Eigenschaften und betonte, dass der Kontakt zu ihm nie abgebrochen sei. Auch Engelhardt selbst Ã¤uÃŸerte, dass die Verbindung zum SC nie abgerissen sei und er sich Ã¼ber das "herzliche Willkommen" in Freiburg freue. Ãœber die Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart, Engelhardt erhÃ¤lt die RÃ¼ckennummer 16.

