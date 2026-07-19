Nach Tod zweier Soldaten: US-MilitÃ¤r will den Iran mit neuen Angriffen "bestrafen"

Ein Hubschrauber des US-Marines im Einsatz

Um die iranischen Revolutionsgarden nach der TÃ¶tung zweier US-Soldaten in Jordanien zu 'bestrafen', hat die US-Armee nach eigenen Angaben erneut Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. Der Iran griff zwei US-MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkte in Kuwait an.

Um die iranischen Revolutionsgarden nach der TÃ¶tung zweier US-Soldaten in Jordanien zu "bestrafen", hat die US-Armee nach eigenen Angaben erneut Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. Das Regionalkommando Centcom erklÃ¤rte am Samstag (Ortszeit), mit den Attacken sollten zudem die FÃ¤higkeiten des Iran weiter geschwÃ¤cht werden, "die kommerzielle Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus zu bedrohen". Der Iran reagierte mit Angriffen auf zwei US-MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkte in Kuwait.Â



Das US-Regionalkommando erklÃ¤rte, zu den Zielen der jÃ¼ngsten Angriffe gehÃ¶rten Einheiten, die hinter dem iranischen Angriff in Jordanien mit den zwei getÃ¶teten US-Soldaten standen. Die iranischen Revolutionsgarden sollten "umgehend" bestraft werden, erklÃ¤rte Centcom im Onlinedienst X. Bei den zwei GetÃ¶teten handelte es sich um die ersten US-Soldaten, die seit der jÃ¼ngstenÂ EskalationÂ im Iran-Krieg getÃ¶tet wurden. Die Zahl der US-Soldaten, die seit Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar getÃ¶tet wurden, stieg damit auf 16.Â



Die iranischen Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim meldeten zeitgleich US-Angriffe auf den Ort Sirik, dessen Hafen an der StraÃŸe von Hormus liegt. In der Meerenge hatten die Revolutionsgarden nach eigenen Angaben zuletzt vier Schiffe mit einem kombinierten Raketen- und Drohneneinsatz an der Durchfahrt gehindert. Die FÃ¼hrung in Teheran hÃ¤lt die fÃ¼r die internationale Schifffahrt Ã¤uÃŸerst wichtige Meerenge wegen des Iran-Kriegs de facto geschlossen.



Die iranische Armee erklÃ¤rte laut dem staatlichen Rundfunk, als Reaktion auf die jÃ¼ngsten US-Attacken habe sie US-MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkte in Kuwait mit Drohnen angegriffen. Demnach attackierten die StreitkrÃ¤fte ein Munitionslager der US-Armee im WÃ¼stencamp Udairi und Radarsysteme auf dem LuftwaffenstÃ¼tzpunkt Ali al-Salem. Schon zuvor hatte der Iran Ziele in Kuwait angegriffen.Â



Der oberste FÃ¼hrer des Iran, Modschtaba Chamenei, hatte den USA am Freitag nach der jÃ¼ngsten Angriffswelle auf sein Land in einer ErklÃ¤rung mit "unvergesslichen Lektionen" gedroht.Â Die VerstÃ¶ÃŸe der USA gegen das mit Teheran vereinbarte Rahmenabkommen hÃ¤tten "einmal mehr allen die Wertlosigkeit der Unterschrift" von US-PrÃ¤sident Donald Trump vor Augen gefÃ¼hrt, hieÃŸ es weiter. Auch Trump hatte vor wenigen Tagen mit einer Ausweitung der Angriffe gedroht, falls die Verhandlungen mit Teheran Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende des Krieges scheitern sollten.



Die USA und der Iran hatten Mitte Juni ein Rahmenabkommen mit dem Ziel unterzeichnet, binnen 60 Tagen ein Friedensabkommen zu schlieÃŸen. Trotz der erneuten Eskalation dauern die VermittlungsbemÃ¼hungen an, ein Durchbruch ist bislang nicht in Sicht. Der Krieg begann am 28. Februar mit Angriffen Israels und der USA auf den Iran. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel und US-Ziele - und auf mehrere Staaten in der Golfregion. Seit Anfang April galt eine brÃ¼chige Waffenruhe.Â