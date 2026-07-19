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Sonntagstrend: AfD baut Vorsprung vor Union leicht aus - auch SPD und GrÃ¼ne legen zu

  • AFP - 19. Juli 2026, 01:39 Uhr
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Die AfD hat im aktuellen Sonntagstrend ihren Vorsprung vor der Union leicht vergrÃ¶ÃŸert: Laut der Erhebung steigerte sich die Partei um einen Punkt und kommt nun auf 29 Prozent. CDU/CSU verloren einen Punkt und liegen aktuell bei 21 Prozent.

Die AfD hat im aktuellen Sonntagstrend ihren Vorsprung vor der Union leicht vergrÃ¶ÃŸert: Laut der Erhebung, die das Meinungsforschungsinstitut Insa wÃ¶chentlich fÃ¼r die "Bild am Sonntag" erstellt, steigerte sich die Alternative fÃ¼r Deutschland um einen Punkt und kommt nun auf 29 Prozent. Damit liegt die AfD im Sonntagstrend weiter an der Spitze. CDU/CSU verloren einen Punkt und liegen aktuell bei 21 Prozent.Â 

Die SPD und die GrÃ¼nen gewannen in der Erhebung jeweils einen Prozentpunkt hinzu; beide liegen nun bei 13 Prozent. Die Linke verlor einen Punkt und kommt auf zehn Prozent. Das BSW fiel um einen Punkt auf drei Prozent und wÃ¼rde wie die FDP mit unverÃ¤nderten vier Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen. Die sonstigen Parteien kamen wie zuvor auf sieben Prozent.

Befragt wurden den Angaben zufolge vom 13. bis 17. Juli 1201 Menschen. Insa gibt die maximale Fehlertoleranz der Umfrage mit plus/minus 2,9 Prozentpunkten an.

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