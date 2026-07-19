Kubanischer Dissident Otero AlcÃ¡ntara nach fÃ¼nfjÃ¤hriger Haft in die USA ausgereist

Luis Manuel Otero AlcÃ¡ntara

Der regierungskritische kubanische KÃ¼nstler Luis Manuel Otero AlcÃ¡ntara ist nach Angaben einer Freundin in die Vereinigten Staaten ausgereist. Der 38-JÃ¤hrige aus der Haft freigelassen worden, hieÃŸ es zuvor auf seiner Facebook-Seite.

Der regierungskritische kubanische KÃ¼nstler Luis Manuel Otero AlcÃ¡ntara ist nach Angaben einer Freundin in die Vereinigten Staaten ausgereist. Er traf am Samstag in Miami im US-Bundesstaat Florida ein, wie ein am Flughafen aufgenommenes Video zeigt, das die Aktivistin Anamely Ramos Â der Nachrichtenagentur AFP Ã¼bermittelte. Â



Der 38-JÃ¤hrige sei nach "fÃ¼nf Jahren ungerechtfertigter Haft (...) endlich freigelassen worden", hatte es zuvor auf der von Freunden betriebenen Facebook-Seite des KÃ¼nstlers geheiÃŸen. Er habe ein Visum fÃ¼r die Einreise in die USA erhaltenÂ



Der Dissident hatte 2020 Demonstrationen des KÃ¼nstlerkollektivs San Isidro (MSI) angefÃ¼hrt, das sich fÃ¼r freie MeinungsÃ¤uÃŸerung und andere Rechte in Kuba einsetzte. Er wurde am 11. Juli 2021 festgenommen, als er versuchte, sich regierungskritischen Massenprotesten anzuschlieÃŸen. Er wurde spÃ¤ter wegen Beleidigung der Symbole des Vaterlandes und StÃ¶rung der Ã¶ffentlichen Ordnung im Zusammenhang mit einer frÃ¼heren Performance zu fÃ¼nf Jahren Haft verurteilt.



Laut seiner Facebook-Seite war er in einem HochsicherheitsgefÃ¤ngnis inhaftiert. Eine Bedingung fÃ¼r seine Freilassung war demnach, dass er Kuba fÃ¼r immer verlasse. Die kubanische Regierung wirft dem KÃ¼nstler vor, im Auftrag der USA versucht zu haben, den kommunistisch regierten Inselstaat zu destabilisieren.



Otero AlcÃ¡ntara wolle nun seiner Arbeit als KÃ¼nstler fortsetzen und "die Zeit zurÃ¼ckgewinnen, die ihm geraubt wurde", heiÃŸt es auf seiner Facebook-Seite. Zudem wolle er "weiterhin Visionen fÃ¼r die Freiheit Kubas entwickeln". Dabei habe nicht vergessen, dass in seiner Heimat "hunderte politische Gefangene" zurÃ¼ckbleiben.