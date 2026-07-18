Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat auf die anhaltenden Proteste gegen die AblÃ¶sung von Verteidigungsminister Mychailo Fedorow reagiert und VerÃ¤nderungen in der ArmeefÃ¼hrung angedeutet. "Es gab gestern und heute viele Beratungen. NatÃ¼rlich hÃ¶re ich, was die Menschen sagen", sagte Selenskyj am Samstagabend in einer Videobotschaft. Er habe sowohl mit Fedorow als auch mit Armeechef Oleksander Syrsky gesprochen. "Entscheidungen bezÃ¼glich der Armee werden ausgearbeitet", sagte Selenskyj. In ukrainischen Medien wurde Ã¼ber eine mÃ¶gliche Entlassung des Armeechefs spekuliert.Â
Der beliebte Verteidigungsminister Fedorow war am Mittwoch im Rahmen einer Regierungsumbildung zurÃ¼ckgetreten. Am Samstag versammelten sich den dritten Tag in Folge zahlreiche Demonstranten in der Hauptstadt Kiew, um gegen Fedorows AblÃ¶sung zu protestieren. Zugleich forderten sie Syrskys RÃ¼cktritt.
In seiner ersten Reaktion auf die Proteste dankte Fedorow den Demonstranten. "Es gibt einen Dialog. Ich glaube, dass sich alles zum Guten wenden wird", schrieb er im Onlinedienst Telegram.Â
FÃ¼r viele Ukrainer verkÃ¶rperte der Verteidigungsminister, der nur sechs Monate im Amt war, die Modernisierung der von BÃ¼rokratie und KorruptionsvorwÃ¼rfen belasteten Armee. Fedorow hatte die Digitalisierung der StreitkrÃ¤fte und den Einsatz von Drohnen vorangetrieben. Unter seiner Leitung wurden zudem die BezÃ¼ge von Soldaten deutlich erhÃ¶ht und PlÃ¤ne fÃ¼r eine schrittweise Demobilisierung entwickelt.
Nach seinem RÃ¼ckzug hatte Fedorow Armeechef Syrsky vorgeworfen, seine Entlassung mit einem Ultimatum erzwungen zu haben. Er kritisierte darÃ¼ber hinaus langsame bÃ¼rokratische AblÃ¤ufe und mangelnde FlexibilitÃ¤t innerhalb der StreitkrÃ¤fte.
Politik
Selenskyj reagiert auf anhaltende Proteste und erwÃ¤gt Ã„nderungen an Armeespitze
- AFP - 18. Juli 2026, 22:43 Uhr
Der ukrainische PrÃ¤sident Selenskyj hat auf die anhaltenden Proteste gegen die AblÃ¶sung von Verteidigungsminister Fedorow reagiert und VerÃ¤nderungen in der ArmeefÃ¼hrung angedeutet. 'Es gab gestern und heute viele Beratungen. NatÃ¼rlich hÃ¶re ich, was die Menschen sagen', sagte er.
Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat auf die anhaltenden Proteste gegen die AblÃ¶sung von Verteidigungsminister Mychailo Fedorow reagiert und VerÃ¤nderungen in der ArmeefÃ¼hrung angedeutet. "Es gab gestern und heute viele Beratungen. NatÃ¼rlich hÃ¶re ich, was die Menschen sagen", sagte Selenskyj am Samstagabend in einer Videobotschaft. Er habe sowohl mit Fedorow als auch mit Armeechef Oleksander Syrsky gesprochen. "Entscheidungen bezÃ¼glich der Armee werden ausgearbeitet", sagte Selenskyj. In ukrainischen Medien wurde Ã¼ber eine mÃ¶gliche Entlassung des Armeechefs spekuliert.Â
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