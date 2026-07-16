Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben am Donnerstag eine weitere Runde von Luftangriffen gegen den Iran gestartet. Das teilte das US-Zentralkommando mit. Die Angriffe begannen demnach gegen 20 Uhr deutscher Zeit. Es ist der fÃ¼nfte Tag in Folge, an dem die USA Angriffe gegen den Iran durchfÃ¼hren.
Ziel sei es, die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten des Landes weiter zu schwÃ¤chen, so die US-StreitkrÃ¤fte. Es wurde nicht bekannt gegeben, wo genau die Angriffe stattfanden. Kurz zuvor hatte die Pressesprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt, in einem Briefing erklÃ¤rt, der PrÃ¤sident werde nicht zulassen, dass der Iran auf Schiffe in der StraÃŸe von Hormus feuert. Zugleich behauptete sie, dass es weiterhin einen "intensiven Dialog" zwischen beiden LÃ¤ndern gebe.
Wie die Antwort des Iran auf die neuen Angriffe aussehen wird, war zunÃ¤chst unklar. Auf US-Angriffe folgten zuletzt in der Regel VergeltungsschlÃ¤ge des Irans gegen US-Ziele im gesamten Golfraum.
Brennpunkte
USA fÃ¼hren weitere Luftangriffe gegen Iran durch
- dts - 16. Juli 2026, 20:50 Uhr
.
Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben am Donnerstag eine weitere Runde von Luftangriffen gegen den Iran gestartet. Das teilte das US-Zentralkommando mit. Die Angriffe begannen demnach gegen 20 Uhr deutscher Zeit. Es ist der fÃ¼nfte Tag in Folge, an dem die USA Angriffe gegen den Iran durchfÃ¼hren.
Weitere Meldungen
Bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei zwei mÃ¤nnlichen und einer weibliche Person seien am Harzturm in Torfhaus in derMehr
Die USA haben zwei weitere Drogenkartelle als "auslÃ¤ndische Terrororganisationen" eingestuft. AuÃŸenminister Marco Rubio teilte am Donnerstag mit, dabei handele es sich um dieMehr
Altenau (dts Nachrichtenagentur) - In der NÃ¤he von Altenau im niedersÃ¤chsischen Landkreis Goslar sind am Donnerstag drei Menschen beim Sturz von einem Aussichtsturm ums LebenMehr
Top Meldungen
Deutschland und Algerien wollen den Bau einer Wasserstoff-Pipeline zwischen den beiden LÃ¤ndern vorantreiben. Gemeinsam mit Italien werde an einem "sÃ¼dlichenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf mehr Rohstofflieferungen aus Algerien. "Algerien verfÃ¼gt Ã¼ber bedeutende Rohstoffvorkommen, darunterMehr
Die Hitzewelle im Juni ist der deutschen Wirtschaft einem Medienbericht zufolge teuer zu stehen gekommen. Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode habe die Wirtschaft mindestens 6,3Mehr