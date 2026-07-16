USA fÃ¼hren weitere Luftangriffe gegen Iran durch

US-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington/Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben am Donnerstag eine weitere Runde von Luftangriffen gegen den Iran gestartet. Das teilte das US-Zentralkommando mit. Die Angriffe begannen demnach gegen 20 Uhr deutscher Zeit. Es ist der fÃ¼nfte Tag in Folge, an dem die USA Angriffe gegen den Iran durchfÃ¼hren.



Ziel sei es, die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten des Landes weiter zu schwÃ¤chen, so die US-StreitkrÃ¤fte. Es wurde nicht bekannt gegeben, wo genau die Angriffe stattfanden. Kurz zuvor hatte die Pressesprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt, in einem Briefing erklÃ¤rt, der PrÃ¤sident werde nicht zulassen, dass der Iran auf Schiffe in der StraÃŸe von Hormus feuert. Zugleich behauptete sie, dass es weiterhin einen "intensiven Dialog" zwischen beiden LÃ¤ndern gebe.



Wie die Antwort des Iran auf die neuen Angriffe aussehen wird, war zunÃ¤chst unklar. Auf US-Angriffe folgten zuletzt in der Regel VergeltungsschlÃ¤ge des Irans gegen US-Ziele im gesamten Golfraum.

