USA stufen zwei weitere Drogenkartelle als "Terrororganisationen" ein

US-AuÃŸenminister Marco Rubio

Die USA haben zwei weitere Drogenkartelle als 'auslÃ¤ndische Terrororganisationen' eingestuft. AuÃŸenminister Marco Rubio teilte am Donnerstag mit, dabei handele es sich um die Kartelle JuÃ¡rez und Los Viagras.

Die USA haben zwei weitere Drogenkartelle als "auslÃ¤ndische Terrororganisationen" eingestuft. AuÃŸenminister Marco Rubio teilte am Donnerstag mit, dabei handele es sich um die Kartelle JuÃ¡rez und Los Viagras.Â Sie hÃ¤tten "zahlreiche AnschlÃ¤ge auf Amerikaner, mexikanische SicherheitskrÃ¤fte und Zivilisten verÃ¼bt", hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung.Â



Als Beispiel nannte Rubio einen Ãœberfall auf Mitglieder einer US-Mormonen-Gemeinde im Nordwesten Mexikos im Jahr 2019. In dem mexikanischen Bundesstaat Sonora waren damals nach Angaben von Hinterbliebenen drei Frauen und sechs Kinder getÃ¶tet worden. FÃ¼r das "Massaker" macht das US-AuÃŸenministerium Mitglieder der Gruppe La LÃ­nea im JuÃ¡rez-Kartell verantwortlich.



Mit der Einstufung als "Terrororganisation" werden mÃ¶gliche BesitztÃ¼mer der Kartelle und ihrer Mitglieder in den USA eingefroren; zudem wird es US-BÃ¼rgern untersagt, mit ihnen GeschÃ¤fte zu treiben.



Die USA haben seit dem erneuten Amtsantritt von PrÃ¤sident Donald Trump im Januar 2025 bereits rund ein Dutzend Kartelle, Drogenbanden und andere kriminelle Gruppen in Mexiko, Venezuela und Kolumbien als "terroristisch" eingestuft. Die USA wollen ihnen damit den Geldhahn zudrehen.Â



Die Trump-Regierung hat zudem mit verbÃ¼ndeten LÃ¤ndern in Lateinamerika eine Allianz zur BekÃ¤mpfung der Drogenkartelle ins Leben gerufen. Sie sieht unter anderem US-MilitÃ¤reinsÃ¤tze in den LÃ¤ndern vor sowie die UnterstÃ¼tzung der jeweiligen SicherheitskrÃ¤fte bei der Ausbildung, der Planung von Razzien und mit dem Austausch von Geheimdienstinformationen.Â



In Venezuela hatte die US-Armee Mitte Juni den AnfÃ¼hrer der Drogenbande Tren de Aragua getÃ¶tet. Mit der ecuadorianischen Armee fÃ¼hren die USA nach Angaben Washingtons zudem gemeinsame EinsÃ¤tze im Grenzgebiet zu Kolumbien aus.Â