Falkland-Transparent bei WM: Britischer Minister fordert Fifa-Ermittlungen gegen Argentinien

Argentinische FuÃŸballer

Die britische Regierung hat den FuÃŸballweltverband Fifa zu Ermittlungen gegen die argentinische Nationalmannschaft wegen eines Transparents zu den Falkland-Inseln aufgefordert.

Die britische Regierung hat den FuÃŸballweltverband Fifa zu Ermittlungen gegen die argentinische Nationalmannschaft wegen eines Transparents zu den Falkland-Inseln aufgefordert. Wirtschaftsminister Peter Kyle sprach am Donnerstag von einem "eklatanten VerstoÃŸ" gegen das Verbot politischer Botschaften auf dem Spielfeld. Das BÃ¼ro von Premierminister Keir Starmer unterstÃ¼tzte die Forderung. Argentiniens RechtsauÃŸen-PrÃ¤sident Javier Milei stellte sich hingegen hinter die argentinische Nationalmannschaft.



"Die Weltmeisterschaft gehÃ¶rt vielleicht nicht uns, aber die Falkland-Inseln ganz sicher", erklÃ¤rte eine Regierungssprecherin in London. Wirtschaftsminister Kyle forderte die Fifa auf, den Vorfall "grÃ¼ndlich" zu untersuchen. Der Weltverband Ã¤uÃŸerte sich zunÃ¤chst nicht.



Argentinische Spieler hatten nach ihrem 2:1-Sieg gegen England im WM-Halbfinale am Mittwoch in Atlanta ein Transparent mit der Aufschrift "Las Malvinas son argentinas" ("Die Malwinen sind argentinisch") gezeigt. Politische Botschaften von Spielern und Offiziellen sind nach den Fifa-Regeln verboten.



Die Falkland-Inseln sind britisches Ãœberseegebiet, werden aber von Argentinien beansprucht. In Argentinien werden sie als "Malvinas", zu Deutsch Malwinen, bezeichnet. 1982 besetzte die damalige argentinische MilitÃ¤rjunta die Inselgruppe. GroÃŸbritannien eroberte sie nach einem kurzen Krieg zurÃ¼ck. Dabei wurden 649 Argentinier, 255 Briten und drei Inselbewohner getÃ¶tet.



Milei nahm die FuÃŸballer am Donnerstag in Schutz. "Das ist ein GefÃ¼hl, das alle Argentinier teilen, und es ist absolut legitim und zulÃ¤ssig, dass sie (die Spieler) sich ausdrÃ¼cken wollen", sagte er im Radiosender El Observador. Zugleich betonte Milei, ein FuÃŸballspiel sei nicht mehr als ein FuÃŸballspiel. "Die Malwinen sind argentinisch, wir werden sie zurÃ¼ckgewinnen, und wir werden es mit diplomatischen Mitteln tun."



Bereits vor dem Halbfinale hatte Argentiniens VizeprÃ¤sidentin Victoria Villarruel die EnglÃ¤nder mit Blick auf den Territorialstreit als "Piraten" bezeichnet. Trainer Lionel Scaloni und PrÃ¤sident Milei hatten dagegen betont, die Partie solle nicht mit Politik vermischt werden.



Nach dem Spiel verschÃ¤rfte ein weiterer diplomatischer Streit die Spannungen. Argentiniens AuÃŸenminister Pablo Quirno erklÃ¤rte, Buenos Aires habe wegen der Durchfahrt des britischen Kriegsschiffs "HMS Medway" nahe den Inseln eine formelle Protestnote eingereicht. London habe mit der Passage argentinische Hoheitsrechte verletzt. Das Schiff ist auf den Falkland-Inseln stationiert.