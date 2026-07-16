Visa-VerschÃ¤rfung: USA begrenzen Aufenthalt von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten

Die USA begrenzen die Aufenthaltsdauer von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten. Den am Donnerstag verÃ¶ffentlichten neuen Regeln zufolge, die in zwei Monaten in Kraft treten kÃ¶nnten, sollen sich auslÃ¤ndische Studenten mit einem Studentenvisum nicht lÃ¤nger als vier Jahre in den USA aufhalten dÃ¼rfen. AuslÃ¤ndische Journalisten sollen hÃ¶chstens 240 Tage bleiben dÃ¼rfen, kÃ¶nnen aber VerlÃ¤ngerungen fÃ¼r 240 Tage beantragen. Visa fÃ¼r chinesische Journalisten werden demnach auf 90 Tage beschrÃ¤nkt.
Bislang stellen die USA Visa fÃ¼r auslÃ¤ndische Studenten fÃ¼r die Dauer ihres Studiums aus. FÃ¼r auslÃ¤ndische Journalisten werden Visa derzeit in der Regel fÃ¼r fÃ¼nf Jahre gewÃ¤hrt. Die VerschÃ¤rfung war im August 2025 von der US-Regierung vorgestellt worden, daraufhin gingen rund 22.000 Stellungnahmen beim Heimatschutzministerium ein. Die Regelungen nun sind aber weitgehend unverÃ¤ndert im Vergleich zur AnkÃ¼ndigung aus dem vergangenen Jahr.
Das US-Heimatschutzministerium hatte damals argumentiert, eine nicht genannte Zahl auslÃ¤ndischer StaatsbÃ¼rger nutze das System aus, um als "ewige Studenten" dauerhaft in den USA zu bleiben. "FrÃ¼here Regierungen" hÃ¤tten "auslÃ¤ndischen Studenten und anderen Visumsinhabern erlaubt, nahezu unbegrenzt in den USA zu bleiben, was Sicherheitsrisiken mit sich bringt, unermessliche Kosten fÃ¼r die Steuerzahler verursacht und US-BÃ¼rger benachteiligt".
Das Vorhaben war bei den Hochschulen und bei Medienorganisationen auf scharfe Kritik gestoÃŸen. Die US-Regierung sende "eine Botschaft an talentierte Menschen in aller Welt, dass ihre BeitrÃ¤ge in den Vereinigten Staaten nicht geschÃ¤tzt werden", hatte der Verband der UniversitÃ¤ts- und CollegeprÃ¤sidenten erklÃ¤rt. Medienorganisationen aus aller Welt warnten, das Vorhaben werde die "QuantitÃ¤t und QualitÃ¤t der Berichterstattung aus den USA verringern" und dem "internationalen Ansehen Amerikas schaden, statt es zu fÃ¶rdern".
US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¤hrt einen harten Kurs gegen irregulÃ¤re Migration und will Millionen Menschen ohne gÃ¼ltige Aufenthaltsgenehmigung abschieben. Das Vorgehen von EinwanderungsbehÃ¶rden und der Abschiebepolizei ICE sorgte in den USA immer wieder fÃ¼r EmpÃ¶rung.
Politik
Visa-VerschÃ¤rfung: USA begrenzen Aufenthalt von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten
- AFP - 16. Juli 2026, 18:38 Uhr
Die USA begrenzen die Aufenthaltsdauer von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten. AuslÃ¤ndische Studenten sollen sich nicht lÃ¤nger als vier Jahre in den USA aufhalten. Bei Journalisten sind es 240 Tage, sie kÃ¶nnen VerlÃ¤ngerungen beantragen.
Die USA begrenzen die Aufenthaltsdauer von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten. Den am Donnerstag verÃ¶ffentlichten neuen Regeln zufolge, die in zwei Monaten in Kraft treten kÃ¶nnten, sollen sich auslÃ¤ndische Studenten mit einem Studentenvisum nicht lÃ¤nger als vier Jahre in den USA aufhalten dÃ¼rfen. AuslÃ¤ndische Journalisten sollen hÃ¶chstens 240 Tage bleiben dÃ¼rfen, kÃ¶nnen aber VerlÃ¤ngerungen fÃ¼r 240 Tage beantragen. Visa fÃ¼r chinesische Journalisten werden demnach auf 90 Tage beschrÃ¤nkt.
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