Bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei zwei mÃ¤nnlichen und einer weibliche Person seien am Harzturm in Torfhaus in der niedersÃ¤chsischen Gemeinde Altenau tÃ¶dliche Verletzungen festgestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.Â
Die "Goslarsche Zeitung" und der NDR berichteten, die Opfer seien von dem 65 Meter hohen Ausflugsziel gestÃ¼rzt. Die Polizei erklÃ¤rte, dies sei Gegenstand der Ermittlungen.
Die UmstÃ¤nde und HintergrÃ¼nde waren den Beamten zufolge zunÃ¤chst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge lag kein Fremdverschulden vor. Auf der Website des Harzturms hieÃŸ es, das Ausflugsziel bleibe am Freitag ganztÃ¤gig geschlossen.
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Drei Tote bei Sturz von Aussichtsturm im Harz
- AFP - 16. Juli 2026, 21:02 Uhr
Bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei zwei mÃ¤nnlichen und einer weibliche Person seien am Harzturm in Torfhaus in der niedersÃ¤chsischen Gemeinde Altenau tÃ¶dliche Verletzungen festgestellt worden.
Bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei zwei mÃ¤nnlichen und einer weibliche Person seien am Harzturm in Torfhaus in der niedersÃ¤chsischen Gemeinde Altenau tÃ¶dliche Verletzungen festgestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.Â
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