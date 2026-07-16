Drei Tote bei Sturz von Aussichtsturm im Harz

Blaulicht

Bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei zwei mÃ¤nnlichen und einer weibliche Person seien am Harzturm in Torfhaus in der niedersÃ¤chsischen Gemeinde Altenau tÃ¶dliche Verletzungen festgestellt worden.

Bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei zwei mÃ¤nnlichen und einer weibliche Person seien am Harzturm in Torfhaus in der niedersÃ¤chsischen Gemeinde Altenau tÃ¶dliche Verletzungen festgestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.Â



Die "Goslarsche Zeitung" und der NDR berichteten, die Opfer seien von dem 65 Meter hohen Ausflugsziel gestÃ¼rzt. Die Polizei erklÃ¤rte, dies sei Gegenstand der Ermittlungen.



Die UmstÃ¤nde und HintergrÃ¼nde waren den Beamten zufolge zunÃ¤chst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge lag kein Fremdverschulden vor. Auf der Website des Harzturms hieÃŸ es, das Ausflugsziel bleibe am Freitag ganztÃ¤gig geschlossen.