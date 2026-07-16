Merz und Macron betonen gute persÃ¶nliche Beziehungen vor gemeinsamem Ministerrat

Macron und Merz (r.)

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron haben am Vorabend des deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrats ihre engen persÃ¶nlichen Beziehungen betont.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron haben am Vorabend des deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrats ihre engen persÃ¶nlichen Beziehungen betont. "Es ist eine Woche, in der wir uns schon zum zweiten Mal sehen", sagte Merz am Donnerstag mit Blick auf das Ukraine-Treffen und die MilitÃ¤rparade zum franzÃ¶sischen Nationalfeiertag in Paris. Letztere sei ein "wirklich bewegendes Ereignis" gewesen, betonte er bei der BegrÃ¼ÃŸung Macrons im nordrhein-westfÃ¤lischen Schloss Bensberg.



"Es war mir sehr wichtig, dass mein Freund, der Bundeskanzler Friedrich Merz, an meiner Seite war", sagte seinerseits Macron. "Wir sind dabei, Europa in eine Macht zu wandeln, die unsere KrÃ¤fte vereint und dabei die Besonderheiten der einzelnen respektiert." Es handle sich um ein "strategisches Erwachen Europas", fÃ¼gte Macron hinzu.Â



Merz und Macron wollten sich am Abend zunÃ¤chst zu zweit beraten. Das Zwei-Sterne-Restaurant des Schlosses bietet franzÃ¶sische KÃ¼che an - ein vermutlich gewollter Kontrast zum deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrat in Hamburg 2023, als der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die franzÃ¶sischen Regierungsvertreter mit lokaltypischen FischbrÃ¶tchen im Stehen Ã¼berraschte.



Bei dem gemeinsamen Ministerrat und dem davor geschalteten Sicherheits- und Verteidigungsrat sollen am Freitag die groÃŸen aktuellen Themen besprochen werden, unter anderem eine engere Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung. Deutschland und Frankreich hatten bereits im MÃ¤rz eine neue nukleare Partnerschaft vereinbart.



Auch europÃ¤ische Themen stehen auf der Tagesordnung, etwa die Vorbereitung des mehrjÃ¤hrigen Haushalts, bei dem Frankreich und Deutschland unterschiedliche PrioritÃ¤ten haben. Macron zeigte sich dennoch optimistisch: "Die vergangenen Monate waren von einer deutlichen WiederannÃ¤herung zwischen Deutschland und Frankreich mit Blick auf Europa geprÃ¤gt", sagte er.



Merz und Macron wollen sich zum Abschluss des Ministerrats am Freitagnachmittag vor Journalisten Ã¤uÃŸern. Es ist der zweite und zugleich letzte deutsch-franzÃ¶sische Ministerrat von Merz und Macron, da der franzÃ¶sische PrÃ¤sident im FrÃ¼hjahr 2027 aus dem Amt scheidet.