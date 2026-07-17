UN-GeneralsekretÃ¤r: Angriffe auf zivile Infrastruktur im Iran-Krieg "inakzeptabel"

Guterres: Angriffe auf Infrastruktur sind "inakzeptabel"

UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres hat die Angriffe auf die zivile Infrastruktur im Iran-Krieg als 'inakzeptabel' bezeichnet. Er sei 'weiterhin zutiefst besorgt Ã¼ber die anhaltende militÃ¤rische Eskalation', sagte sein Sprecher Farhan Haq.

UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres hat die Angriffe auf die zivile Infrastruktur im Iran-Krieg als "inakzeptabel" bezeichnet. Er sei "weiterhin zutiefst besorgt Ã¼ber die anhaltende militÃ¤rische Eskalation zwischen dem Iran und den USA", sagte sein Sprecher Farhan Haq am Freitag. "Besonders besorgt" sei Guterres Ã¼ber die "Angriffe auf die zivile Infrastruktur im Iran und in der gesamten Region".Â



Zuvor hatte Teheran von US-Attacken auf BrÃ¼cken, einen Hafen, einen Flughafen, das Stromnetz und Telekommunikationseinrichtungen berichtet. In Kuwait wurde nach BehÃ¶rdenangaben ein Kraftwerk mit angeschlossener Meerwasserentsalzungsanlage von einer iranischen Drohne getroffen. Beide LÃ¤nder riefen die BÃ¼rger zum Stromsparen auf.Â



Der Krieg begann am 28. Februar mit Angriffen Israels und der USA auf den Iran. Teheran reagierte mit Attacken auf Israel und US-Ziele in der Golfregion sowie der faktischen SchlieÃŸung der StraÃŸe von Hormus. Seit Anfang April galt eine brÃ¼chige Waffenruhe. Mitte Juni unterzeichneten beide Seiten eine AbsichtserklÃ¤rung, die binnen 60 Tagen zu einem Friedensabkommen fÃ¼hren sollte; seit dem 7. Juli eskalieren die KÃ¤mpfe erneut.