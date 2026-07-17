Schusswaffenvorfall in DÃ¤nemark: Ein Toter und zwei Verletzte

DÃ¤nische Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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NÃ¶rresundby (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Schusswaffenvorfall im Norden DÃ¤nemarks ist am Freitag ein Mensch getÃ¶tet worden. Die Polizei teilte weiter mit, dass ein Beamter verletzt wurde. Der SchÃ¼tze wurde derweil schwer verletzt.



Die Polizei war am Nachmittag wegen eines Brandes in einem Industriegebiet in NÃ¶rresundby alarmiert worden. Bei ihrer Ankunft wurden die Beamten beschossen und erwiderten das Feuer. Dabei trafen sie den VerdÃ¤chtigen, der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Motiv war zunÃ¤chst unklar.



Ein Zivilist und ein Polizist wurden von SchÃ¼ssen getroffen. Der Zivilist starb, wÃ¤hrend der verletzte Polizeibeamte in einem stabilen Zustand war. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen dauern an.

