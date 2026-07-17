NÃ¶rresundby (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Schusswaffenvorfall im Norden DÃ¤nemarks ist am Freitag ein Mensch getÃ¶tet worden. Die Polizei teilte weiter mit, dass ein Beamter verletzt wurde. Der SchÃ¼tze wurde derweil schwer verletzt.
Die Polizei war am Nachmittag wegen eines Brandes in einem Industriegebiet in NÃ¶rresundby alarmiert worden. Bei ihrer Ankunft wurden die Beamten beschossen und erwiderten das Feuer. Dabei trafen sie den VerdÃ¤chtigen, der mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Motiv war zunÃ¤chst unklar.
Ein Zivilist und ein Polizist wurden von SchÃ¼ssen getroffen. Der Zivilist starb, wÃ¤hrend der verletzte Polizeibeamte in einem stabilen Zustand war. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen dauern an.
Brennpunkte
Schusswaffenvorfall in DÃ¤nemark: Ein Toter und zwei Verletzte
- dts - 17. Juli 2026, 20:53 Uhr
.
NÃ¶rresundby (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Schusswaffenvorfall im Norden DÃ¤nemarks ist am Freitag ein Mensch getÃ¶tet worden. Die Polizei teilte weiter mit, dass ein Beamter verletzt wurde. Der SchÃ¼tze wurde derweil schwer verletzt.
Weitere Meldungen
Puerto Madero (dts Nachrichtenagentur) - Vor der KÃ¼ste Mexikos hat sich am Freitag ein starkes Erdbeben ereignet. Geologen gaben zunÃ¤chst eine StÃ¤rke von 7,3 an. Diese WerteMehr
Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund deutlicher Kursverluste wehrt sich TKMS-Chef Oliver Burkhard gegen EinschÃ¤tzungen, dass der Werftkonzern mit dem GroÃŸauftragMehr
Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Der scheidende deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, rechnet mit einer baldigen neuen Mobilmachung in Russland. In MoskauMehr
Top Meldungen
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here TreibhausgasemissionenMehr
Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, den europÃ¤ischenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit in Deutschland fordert die GrÃ¼nenfraktion im Bundestag einen strengeren Umgang mit industriellenMehr