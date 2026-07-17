Lambsdorff rechnet mit neuer Mobilmachung in Russland

Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Der scheidende deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, rechnet mit einer baldigen neuen Mobilmachung in Russland. In Moskau redeten "immer mehr Menschen" Ã¼ber eine zweite mÃ¶gliche Mobilmachung wehrfÃ¤higer MÃ¤nner nach der Duma-Wahl im September, sagte Lambsdorff dem "Spiegel". Auch er befÃ¼rchte, dass noch einmal Russen im grÃ¶ÃŸeren MaÃŸstab eingezogen werden kÃ¶nnten.
Lambsdorff sieht bei Russlands Machthaber Wladimir Putin weiter "keinen ernsthaften Willen zu Verhandlungen" Ã¼ber ein Ende des Kriegs gegen die Ukraine. Putin wirke sehr entschlossen, den Krieg fortzufÃ¼hren, um ihn zu gewinnen, sagte der Diplomat. Er verlÃ¤sst diese Woche nach drei Jahren Russland, um in KÃ¼rze nach Israel zu wechseln.
Mit Blick auf die Lage in Russland Ã¤uÃŸerte Lambsdorff Pessimismus. Er sei zwar Optimist, kÃ¶nne aber momentan nur pessimistisch auf Russlands nahe Zukunft schauen. Lambsdorff beklagte die zunehmenden Repressionen gegen Kritiker der russischen FÃ¼hrung. Diese Menschen wÃ¼rden drangsaliert: "Es ist fÃ¼rchterlich, eine schleichende Re-Stalinisierung." Zudem erlebe er eine weitreichende Abschottung der Russen vom Westen durch die Internetblockaden der russischen BehÃ¶rden.
Zu seinem Abschied war der deutsche Botschafter am Montag, wenige Tage vor seiner Abreise, noch einmal ins russische AuÃŸenministerium einbestellt worden. Es war insgesamt das fÃ¼nfte Mal in seiner Amtszeit. Bei den Terminen mit AuÃŸenamtssprecherin Marija Sacharowa sei das Klima "eher kÃ¼hl" gewesen. So sei auch die BegrÃ¼ÃŸung gewesen: "SelbstverstÃ¤ndlich gibt man sich auch unter Diplomaten von Staaten, die politisch groÃŸe Schwierigkeiten miteinander haben, die Hand. Frau Sacharowa hat sich geweigert, das zu tun", sagte Lambsdorff.
Zugang zum Kreml habe er zwar gehabt, aber sehr reduziert und in der Sache schwierig und hart, sagte der Botschafter. Details kÃ¶nne er nicht offenlegen. Insgesamt seien Kontakte auf hÃ¶herer Ebene stark eingeschrÃ¤nkt. Deutschland wird vom Kreml als "unfreundlich" eingestuft, weil es die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstÃ¼tzt.
Brennpunkte
Lambsdorff rechnet mit neuer Mobilmachung in Russland
- dts - 17. Juli 2026, 15:51 Uhr
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Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Der scheidende deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, rechnet mit einer baldigen neuen Mobilmachung in Russland. In Moskau redeten "immer mehr Menschen" Ã¼ber eine zweite mÃ¶gliche Mobilmachung wehrfÃ¤higer MÃ¤nner nach der Duma-Wahl im September, sagte Lambsdorff dem "Spiegel". Auch er befÃ¼rchte, dass noch einmal Russen im grÃ¶ÃŸeren MaÃŸstab eingezogen werden kÃ¶nnten.
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