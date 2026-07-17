Schalke 04 holt Robin Gosens zurÃ¼ck in die Bundesliga

Robin Gosens (Union Berlin) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 hat Robin Gosens unter Vertrag genommen.



Der 24-fache deutsche Nationalspieler wechselt zunÃ¤chst auf Leihbasis von der AC Florenz zu den Knappen, teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag mit. Sein Vertrag enthalte ModalitÃ¤ten, die eine feste Verpflichtung des 32-JÃ¤hrigen mÃ¶glich machten.



"Wir bekommen einen Spieler mit sehr viel QualitÃ¤t und einen echten Leader fÃ¼r unsere Mannschaft", sagte Youri Mulder, Direktor ProfifuÃŸball beim FC Schalke 04. "Robin hat in den vergangenen Jahren in seinen Vereinen und in der Nationalmannschaft Einsatz, MentalitÃ¤t und den unbedingten Willen, erfolgreich zu sein, nachgewiesen." Auf dem Platz bringe er "Leidenschaft, Torgefahr und enorme LaufstÃ¤rke" ein. "Das sind QualitÃ¤ten, die wir in der Bundesliga fÃ¼r unser Spiel brauchen", so Mulder.



Gosens sagte: "Schalke 04 hat sich mit seinen Verantwortlichen sehr um mich bemÃ¼ht. Sie haben mir ihren Plan aufgezeigt und genau erklÃ¤rt, was meine Rolle sein soll und was sie von mir erwarten. Das war absolut Ã¼berzeugend. Darauf habe ich Bock. Ich mÃ¶chte mit Leistung vorangehen und Verantwortung Ã¼bernehmen. Jeder weiÃŸ, dass ich eine besondere Beziehung zu Schalke habe. Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe und freue mich einfach darauf, mit den Jungs auf dem Platz alles zu geben."



Gosens wird auf Schalke die RÃ¼ckennummer 8 tragen und kommt mit langjÃ¤hriger Erfahrung im internationalen SpitzenfuÃŸball zurÃ¼ck nach Deutschland: FÃ¼r den FC Dordrecht und Heracles Almelo in den Niederlanden, fÃ¼r Atalanta Bergamo, Inter Mailand und die AC Florenz in der Serie A sowie fÃ¼r den 1. FC Union Berlin sammelte der dynamische FlÃ¼gelspieler in weit Ã¼ber 400 Ligaspielen und Begegnungen in der Champions League mehr als 100 Scorerpunkte.

