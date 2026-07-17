Politik

Merz zu mÃ¶glichem Le-Pen-Wahlsieg: "Deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt"

  • AFP - 17. Juli 2026, 16:15 Uhr
Bild vergrößern: Merz zu mÃ¶glichem Le-Pen-Wahlsieg: Deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt
Merz am Freitag in BrÃ¼hl
Bild: AFP

Bundeskanzler Merz will nach eigener Aussage auch bei einem Wahlsieg der Rechtspopulistin Le Pen bei der PrÃ¤sidentschaftswahl an einer vertieften deutsch-franzÃ¶sischen festhalten. 'Die deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt', sagte er.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will nach eigener Aussage auch bei einem Wahlsieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der PrÃ¤sidentschaftswahl an einer vertieften deutsch-franzÃ¶sischen festhalten. "Die deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt zur vertieften und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Frankreich. Ganz unabhÃ¤ngig davon, wie die WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler in unseren beiden LÃ¤ndern entscheiden", sagte Merz am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach dem deutsch-franzÃ¶sischen Sicherheits- und Verteidigungsrat.

Macron riet zur Vorsicht mit Blick auf die Umfragen zur PrÃ¤sidentschaftswahl. Mit Blick auf seinen eigenen Wahlsieg im Mai 2017 sagte er: "Ich kenne viele Leute, die im Juli 2016 schon gewÃ¤hlt waren. Das waren nicht unbedingt dieselben, die wir dann im Mai 2017 gesehen haben." Macron, dessen zweite und letzte Amtszeit im kommenden Jahr endet, fÃ¼gte an: "Vertrauen Sie dem franzÃ¶sischen Volk, sagen Sie ihm nicht immer das Schlimmste voraus, lassen Sie es das Beste wollen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kanzler Merz will in nÃ¤chster CDU-PrÃ¤sidiumssitzung Ã¼ber Fall Spahn sprechen
    Kanzler Merz will in nÃ¤chster CDU-PrÃ¤sidiumssitzung Ã¼ber Fall Spahn sprechen

    Nach RÃ¼cktrittsforderungen wegen der Entscheidung von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fÃ¼r eine Leihmutterschaft will Kanzler Friedrich Merz (CDU) das Thema parteiintern

    Mehr
    Designierter Premier: Andy Burnham als Chef der britischen Labour-Partei bestÃ¤tigt
    Designierter Premier: Andy Burnham als Chef der britischen Labour-Partei bestÃ¤tigt

    Andy Burnham steht kurz vor dem Amtsantritt als britischer Regierungschef: Die Labour-Partei bestÃ¤tigte ihn am Freitag als Nachfolger von Premierminister Keir Starmer als

    Mehr
    Polens konservativer PrÃ¤sident stoppt EinfÃ¼hrung eingetragener Lebenspartnerschaften
    Polens konservativer PrÃ¤sident stoppt EinfÃ¼hrung eingetragener Lebenspartnerschaften

    Der polnische PrÃ¤sident Karol Nawrocki hat mit seinem Veto einen Gesetzentwurf der Regierung zur EinfÃ¼hrung von eingetragenen Lebenspartnerschaften gestoppt, von dem auch

    Mehr
    Nvidia sackt ab - Apple wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    Nvidia sackt ab - Apple wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    MÃ¼nchener Gericht weist Verbraucherklage wegen Werbung bei Amazon Prime ab
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Italo-Markteintritt: Deutsche Bahn bekommt mehr Konkurrenz im Fernverkehr
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig
    ErdgasfÃ¶rderung in Deutschland erstmals seit 2003 nicht rÃ¼cklÃ¤ufig
    Wildberger warnt vor digitaler AbhÃ¤ngigkeit von USA
    Wildberger warnt vor digitaler AbhÃ¤ngigkeit von USA
    TKMS-Chef: Indien-Auftrag bis Jahresende erwartet
    TKMS-Chef: Indien-Auftrag bis Jahresende erwartet
    Lambsdorff rechnet mit neuer Mobilmachung in Russland
    Lambsdorff rechnet mit neuer Mobilmachung in Russland
    Anwalt: Hochhausbrand in Hongkong mit 168 Toten wÃ¤re
    Anwalt: Hochhausbrand in Hongkong mit 168 Toten wÃ¤re "vermeidbar" gewesen
    Bundeswehr beteiligt sich dieses Jahr erstmals an NuklearÃ¼bung der franzÃ¶sischen Armee
    Bundeswehr beteiligt sich dieses Jahr erstmals an NuklearÃ¼bung der franzÃ¶sischen Armee

    Top Meldungen

    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    EU-Kommission will der Industrie lÃ¤nger mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will der Industrie und der Energiewirtschaft durch eine Reform des Emissionshandels deutlich hÃ¶here Treibhausgasemissionen

    Mehr
    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen
    EU-Emissionshandel: Industrie soll mehr und lÃ¤nger CO2 ausstoÃŸen dÃ¼rfen

    Die europÃ¤ische Industrie soll mehr und lÃ¤nger Kohlendioxid (CO2) ausstoÃŸen dÃ¼rfen als bisher geplant. Die EU-Kommission schlug am Freitag vor, den europÃ¤ischen

    Mehr
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme
    HaÃŸelmann will einheitliche Regeln fÃ¼r Wasserentnahme

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit in Deutschland fordert die GrÃ¼nenfraktion im Bundestag einen strengeren Umgang mit industriellen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts