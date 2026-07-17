Merz zu mÃ¶glichem Le-Pen-Wahlsieg: "Deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt"

Merz am Freitag in BrÃ¼hl

Bundeskanzler Merz will nach eigener Aussage auch bei einem Wahlsieg der Rechtspopulistin Le Pen bei der PrÃ¤sidentschaftswahl an einer vertieften deutsch-franzÃ¶sischen festhalten. 'Die deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt', sagte er.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will nach eigener Aussage auch bei einem Wahlsieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der PrÃ¤sidentschaftswahl an einer vertieften deutsch-franzÃ¶sischen festhalten. "Die deutsche Hand bleibt immer ausgestreckt zur vertieften und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Frankreich. Ganz unabhÃ¤ngig davon, wie die WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler in unseren beiden LÃ¤ndern entscheiden", sagte Merz am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach dem deutsch-franzÃ¶sischen Sicherheits- und Verteidigungsrat.



Macron riet zur Vorsicht mit Blick auf die Umfragen zur PrÃ¤sidentschaftswahl. Mit Blick auf seinen eigenen Wahlsieg im Mai 2017 sagte er: "Ich kenne viele Leute, die im Juli 2016 schon gewÃ¤hlt waren. Das waren nicht unbedingt dieselben, die wir dann im Mai 2017 gesehen haben." Macron, dessen zweite und letzte Amtszeit im kommenden Jahr endet, fÃ¼gte an: "Vertrauen Sie dem franzÃ¶sischen Volk, sagen Sie ihm nicht immer das Schlimmste voraus, lassen Sie es das Beste wollen."