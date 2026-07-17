TKMS-Chef: Indien-Auftrag bis Jahresende erwartet

Indisches Parlament (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund deutlicher Kursverluste wehrt sich TKMS-Chef Oliver Burkhard gegen EinschÃ¤tzungen, dass der Werftkonzern mit dem GroÃŸauftrag aus Kanada fÃ¼r bis zu zwÃ¶lf U-Boote Ã¼berfordert sein kÃ¶nnte.



"Ich muss zugeben, es Ã¤rgert mich, dass da immer wieder Zweifel geschÃ¼rt werden", sagte Burkhard der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagsausgabe). Auch in GesprÃ¤chen mit Investoren, wie etwa dieser Tage bei einer Roadshow in Singapur, werde er jetzt Ã¶fter gefragt, ob sich TKMS das groÃŸe Auftragsvolumen Ã¼berhaupt zutraue: "Tun wir", so Burkhard. "NatÃ¼rlich schaffen wir das, sonst wÃ¼rden wir solche AuftrÃ¤ge doch gar nicht annehmen."



Der Kurs des M-Dax-Werts war zwar auf 93 Euro gestiegen, als sich Anfang Juli abzeichnete, dass TKMS von Kanada als Lieferant fÃ¼r die zwÃ¶lf U-Boote ausgewÃ¤hlt wird. Inzwischen ist der Kurs unter 80 Euro abgerutscht. Hintergrund ist die Tatsache, dass TKMS schon jetzt einen Auftragsbestand hat, der mit rund 20 Milliarden Euro fast das Zehnfache des letzten Jahresumsatzes erreicht. Durch den Auftrag aus Kanada sowie die Bestellung von Fregatten durch den Bundestag dieser Tage wÃ¼rde sich der Auftragsbestand noch einmal verdoppeln.



Der TKMS-Chef verwies darauf, dass der Kursrutsch stark mit dem abrupten Ausstieg des Bundes aus dem Fregattenprogramm fÃ¼r die F126 zusammenhÃ¤nge: "Da stellen Investoren nachvollziehbar die Frage, wie verlÃ¤sslich ein Auftragsbuch ist, wenn die Politik mittendrin eingreifen kann", sagte Burkhard der FAZ. Mit dem Bau der F126 war das beauftragte Konsortium um Jahre in Verzug geraten. TKMS war daran aber nicht beteiligt.



FÃ¼r den vorhandenen Auftragsbestand sei TKMS gewappnet, bekrÃ¤ftigte Burkhard. Der groÃŸe Trumpf sei die Werft in Wismar: "550.000 Quadratmeter Ã¼berdachte Docks, das grÃ¶ÃŸte, was es in Europa gibt." Der Vorstandschef stellt zudem in Aussicht, dass TKMS die AuftrÃ¤ge sogar noch schneller abarbeiten kÃ¶nnte als bisher geplant - sofern es zu einer weitergehenden Kooperation mit der spanischen Werft Navantia kommt. Bis Ende des Jahres solle sich das geklÃ¤rt haben. "Die Spanier sind derzeit unterausgelastet - und wir haben sehr gut zu tun", so der Hinweis von Burkhard.



Was im Auftragsbuch von TKMS allerdings weiter fehlt, ist die Bestellung von sechs U-Booten fÃ¼r acht Milliarden Euro durch die indische Regierung. Diese hatte beim Indien-Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Januar den seit Jahrzehnten verhandelten Deal in Aussicht gestellt. Ende April hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zusammen mit seinem indischen Amtskollegen Rajnath Singh die TKMS-Werft in Kiel besucht und sich zuversichtlich gezeigt, dass der Vertrag in den folgenden drei Monaten unterzeichnet werden kÃ¶nnte. Angesichts der FinanznÃ¶te, in denen die indische Regierung seit der durch den Irankrieg verursachten Energiekrise in Asien steckt, ist dieser Zeitplan nun nicht mehr zu halten. "Ich rechne damit, dass wir den Auftrag aus Indien bis Ende des Jahres erhalten", sagte Burkhard der FAZ.



Durch die SchlieÃŸung der StraÃŸe von Hormus habe Indien erlebt, was AbhÃ¤ngigkeit von anderen LÃ¤ndern bedeute. Das Land will bis 2047 rÃ¼stungstechnisch autark werden. Auf die Frage, wie realistisch das GeschÃ¤ft angesichts dieser Gemengelage noch sei, antwortete Burkhard: "Wir haben keine Anzeichen dafÃ¼r, dass der Deal nicht kommt." Indien bleibe neben Singapur in Asien der grÃ¶ÃŸte Kunde. Daneben erhalte TKMS seit Beginn des Irankriegs viele Anfragen.

