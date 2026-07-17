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Starkes Erdbeben vor der KÃ¼ste Mexikos - Tsunamiwarnung ausgegeben

  • dts - 17. Juli 2026, 17:21 Uhr
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Mexiko (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Puerto Madero (dts Nachrichtenagentur) - Vor der KÃ¼ste Mexikos hat sich am Freitag ein starkes Erdbeben ereignet.

Geologen gaben zunÃ¤chst eine StÃ¤rke von 7,3 an. Diese Werte werden oft spÃ¤ter korrigiert. Das Beben ereignete sich um 8:48 Uhr Ortszeit (16:48 deutscher Zeit) ca. 30 Kilometer entfernt von Puerto Madero in einer geringen Tiefe von 10 Kilometern.

Das US-Tsunami-Warnsystem gab eine Tsunami-Warnung fÃ¼r Teile der PazifikkÃ¼ste aus. GefÃ¤hrliche Tsunami-Wellen kÃ¶nnten entlang der KÃ¼stenlinien innerhalb von 300 Kilometern vom Epizentrum des Erdbebens im mexikanischen Raum auftreten.

Die BehÃ¶rden Ã¼berwachten die Situation genau und warnten die BevÃ¶lkerung vor mÃ¶glichen Nachbeben und weiteren Gefahren durch Tsunami-Wellen. Die genaue Schadenslage war zunÃ¤chst unklar, doch die betroffenen Regionen bereiteten sich auf mÃ¶gliche Evakuierungen vor. Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser StÃ¤rke pro Jahr. RegelmÃ¤ÃŸig kommt es dabei zu starken SchÃ¤den an GebÃ¤uden.

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