Politik

Ein Toter bei Schusswaffenvorfall in DÃ¤nemark

  • AFP - 17. Juli 2026, 18:52 Uhr
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Polizisten im norddÃ¤nischen NÃ¶rresundby
Bild: AFP

Bei einem Schusswaffenvorfall im Norden DÃ¤nemarks ist ein Mensch getÃ¶tet worden. Ein Polizist sei verletzt worden, erklÃ¤rte die Polizei. Der SchÃ¼tze wurde demnach schwer verletzt.

Bei einem Schusswaffenvorfall im Norden DÃ¤nemarks ist ein Mensch getÃ¶tet worden. Ein Polizist sei verletzt worden, erklÃ¤rte die Polizei am Freitag. Der SchÃ¼tze wurde demnach schwer verletzt.

Die Polizei war am Nachmittag wegen eines Brandes in einem Industriegebiet in NÃ¶rresundby alarmiert worden. Bei ihrer Ankunft sei jedoch auf die Beamten geschossen worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten hÃ¤tten das Feuer erwidert, dabei sei der VerdÃ¤chtige getroffen worden. Der Mann sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Motiv war zunÃ¤chst unklar.

Ein Zivilist und ein Polizist seien von SchÃ¼ssen getroffen worden, fÃ¼gten die Beamten hinzu. Der Zivilist sei gestorben. Der verletzte Polizeibeamte sei in einem stabilen Zustand. NÃ¤here Angaben wurden nicht gemacht.

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