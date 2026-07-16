Wirtschaft

Deutschland und Algerien wollen Bau von Wasserstoff-Pipeline vorantreiben

  • AFP - 16. Juli 2026, 16:53 Uhr
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Merz (r.) und Tebboune in Berlin
Bild: AFP

Deutschland und Algerien wollen den Bau einer Wasserstoff-Pipeline zwischen den beiden LÃ¤ndern vorantreiben. Gemeinsam mit Italien werde an einem 'sÃ¼dlichen Wasserstoff-Korridor' gearbeitet werden, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Deutschland und Algerien wollen den Bau einer Wasserstoff-Pipeline zwischen den beiden LÃ¤ndern vorantreiben. Gemeinsam mit Italien werde an einem "sÃ¼dlichen Wasserstoff-Korridor" gearbeitet, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem algerischen PrÃ¤sidenten Abdelmadjid Tebboune in Berlin. Tebboune bezeichnete den sogenannten "sÃ¼dlichen H2-Korridor" als "Leuchtturmprojekt, welches eine wichtige Rolle fÃ¼r erneuerbare Energien und deren Ausbau spielt".

Merz sprach von einem "hochinteressanten Projekt fÃ¼r beide Seiten". Er habe sich mit Tebboune geeinigt, den Wasserstoff-Korridor gemeinsam mit der italienischen Seite "in den nÃ¤chsten Monaten energisch weiter vor(zu)antreiben". Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte Merz an, dass "wir ein gegenseitiges Interesse daran haben, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden LÃ¤ndern nachhaltig zu verbessern".

Die PlÃ¤ne fÃ¼r den "sÃ¼dlichen H2-Korridor" bestehen bereits seit Jahren. Ziel dieses Projektes ist es, zukÃ¼nftig Wasserstoffimporte per Pipeline aus Algerien und Tunesien nach Italien, Ã–sterreich und Deutschland zu ermÃ¶glichen. DafÃ¼r mÃ¼sste ein bestehender Gaspipelinekorridor um- beziehungsweise ausgebaut werden.

Merz und Tebboune betonten bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz zudem ihren Willen, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Algerien zu stÃ¤rken. Darin seien er und der algerische Staatschef sich einig, erklÃ¤rte der Kanzler. Vor diesem Hintergrund seien anlÃ¤sslich des Besuchs Tebbounes "eine ganze Reihe von Vereinbarungen zwischen deutschen und algerischen Unternehmen" unterzeichnet worden. Tebboune fÃ¼gte hinzu, "deutsche Unternehmen sind mehr und mehr prÃ¤sent in Algerien".

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